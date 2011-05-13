Point of View 2GB bellekli GeForce GTX 560 Ti Charged ve Ultra Charged modellerini duyurdu

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Point of View, yaklaşan GeForce GTX 560 lansmanı öncesinde GeForce GTX 560 Ti tabanlı modellerinin sayısını arttırıyor. Yüksek performanslı ekran kartları üzerine uzmanlaşan alt firması TGT ile birlikte GeForce GTX 560Ti 2GB "Charged" ve "Ultra Charged" modellerini hazırlayan Point of View, yeni kartlarında özel soğutucu tasarımlarıyla birlikte yüksek bellek kapasitesine ve fabrika çıkışı arttırılmış saat hızların da yer veriyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF114 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli yeni ekran kartları, 384x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahipler. Açıklanan saat hızlarına göre, yeni modellerden GeForce GTX 560 Ti Charged 860MHz GPU, 1721MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında görev yaparken, Ultra Charged modeli ise 911MHz GPU, 1822MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisine destek sunan yeni modeller 3DVision, CUDA ve PhysX desteği de sunuyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle donatılan ekran kartlarının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatları hakkında açıklama yapılmadı.