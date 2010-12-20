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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Point of View su soğutmalı GeForce GTX 570 Beast modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,7b
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16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View su soğutmalı GeForce GTX 570 Beast modelini duyurdu. 9mm kalınlığında tamamı Bakır su soğutma bloğu ile donatılan ekran akrtı, sahip olduğu güçlü soğutucudan aldığı destek ile fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. 40nm üretim teknıolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun 480x paralel işlem birimi versiyonundan güç alan ekran kartında grafik işlem birimi 841MHz'de, paralel işlemciler 1682MHz'de ve bellekler de 3960MHz'de görev yapıyorlar. 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan kart, CUDA, SLI ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan ekran kartı yurt dışında 499 Avro seviyesinden satışa sunuluyor. Su soğutma sistemine sahip olmayan kullancılar için aynı saat hızlarında çalışan ancak hava soğutma sistemiyle gelen ikinci bir GeForce GTX 570 Beast modeli de Point of View tarafından duyurusu yapılan yeni modeller arasında yer alıyor.


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ozkan_tpc 8 yıl
Vardır buna da para bayılacak birileri...
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issizmuhendis 8 yıl
500 euro bizim için büyük para ama gözünü kırpmadan bir hiç uğruna o parayı harcıyan tonla insan var bu memlekette. Alan mutlaka çıkar
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İstan34bul 8 yıl
Neden bu modelde su sogutma yapmışlar düşündürücü gtx580 varken neden anlayamadım.Ve acaba değermi max kaç derece görür bu kart benim kartım oyunlarda 65dereceyi görüyor ya buuuuu
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North_Bridge 8 yıl
onun yerine gider insan gtx580 alır hatta artar bile veya gtx560 alıp slı yapar.

bence fazla raatbet görmez
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theyapici 8 yıl
güzel ve daha az ses isteyenler için ideal su soğutma
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dJ_bLoW 8 yıl
Avrupada 499 Euro şatış fiyatı diyor..!!! Çıldırmış bunlar.
Bir blok 400 TL neredeyse
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DH Misafiri 8 yıl
güzel kart
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Cremiesto 8 yıl
yani iice bişeyini çıkardılar en güzeli ps3 bunlarla ugraşılmaz habire bişi cikiyor.
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Lull_82 8 yıl

Cremiesto

yani iice bişeyini çıkardılar en güzeli ps3 bunlarla ugraşılmaz habire bişi cikiyor.



bunu alınca da 3 yıl birşeyle uğraşmıyorsun. ps3 ü olanlar o üç yıl içerisinde oyun alım satım derdi yaşıyor..
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mctug 8 yıl
Her gün bir şey çıkıyor, artık yetişmek iyice imkansızlaşıyor. Anca para bayılıyoruz herşeye yenisi çıkınca ona atlıyoruz.
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eneshatipoglu 8 yıl
fiyatı da yüksek olur baya
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