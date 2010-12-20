Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View su soğutmalı GeForce GTX 570 Beast modelini duyurdu. 9mm kalınlığında tamamı Bakır su soğutma bloğu ile donatılan ekran akrtı, sahip olduğu güçlü soğutucudan aldığı destek ile fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. 40nm üretim teknıolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun 480x paralel işlem birimi versiyonundan güç alan ekran kartında grafik işlem birimi 841MHz'de, paralel işlemciler 1682MHz'de ve bellekler de 3960MHz'de görev yapıyorlar. 320-Bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan kart, CUDA, SLI ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan ekran kartı yurt dışında 499 Avro seviyesinden satışa sunuluyor. Su soğutma sistemine sahip olmayan kullancılar için aynı saat hızlarında çalışan ancak hava soğutma sistemiyle gelen ikinci bir GeForce GTX 570 Beast modeli de Point of View tarafından duyurusu yapılan yeni modeller arasında yer alıyor.