Intel durmuyor: 3.nesil Xe3 GPU mimarisi doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Arc Alchemist serisi ile masaüstü ekran kartı rekabetine dahil olan Intel, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Intel'den Tom PetersenThe Full Nerd Podcast’te Intel’in Arc Battlemage serisi ve yeni nesil GPU çalışmaları üzerine konuştu. Şirketin odağı şu anda Xe2 (Battlemage) serisinde olsa da, bir sonraki nesil Xe3 (Celestial) üzerinde çalışmalar başladı.

Xe3 GPU mimarisi şimdiden hazır

Intel'den Tom Petersen, Xe3 mimarisi için temel tasarım sürecinin tamamlandığını ifade etti ve şirkete ait yazılım ekiplerinin, Xe3’ün performansını optimize etmek ve yeni özellikler geliştirmek üzere çalıştığını belirtti. Ayrıca Petersen, bu geçiş sürecinde herhangi bir yavaşlama olmadığını ve ilerleme sürecine hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

"Şu anda bir sonraki GPU’muz olan Xe3 üzerinde çalışıyoruz. Mimari anlamda bu proje tamamlandı, yani işin donanım kısmı büyük ölçüde bitmiş durumda. Ancak yazılım tarafında hâlâ yapacak çok işimiz var."

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Intel’in Arc GPU yol haritasına göre, Battlemage (Xe2) serisi Aralık 2024'te tanıtılacak. Bu serinin, mevcut "Enthusiast" segmentine hitap etmesi bekleniyor. Xe3 Celestial ise "Ultra Enthusiast" kategorisine yönelik daha güçlü bir mimari olarak konumlanacak. Öte yandan Intel, GPU lansmanlarının bir yıldan uzun bir döngüye sahip olacağını belirtiyor. Dolayısıyla yeni mimarinin en erken 2026 yılında lanse edilmesi bekleniyor.

Xe HPG Alchemist (2022): Intel’in ilk bağımsız GPU mimarisi. Xe2 HPG Battlemage (2024): Orta ve üst segment oyuncu bilgisayarlarına yönelik. Xe3 HPG Celestial (2026): Ultra yüksek performanslı sistemlere yönelik.

Kesin olan şu ki, Xe3 Celestial’in çıkışı, Intel için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak Battlemage’in piyasaya sürülmesi ve performansı, Intel’in gelecek nesil GPU’ları için önemli bir temel oluşturacak.

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