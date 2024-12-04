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    AMD Radeon RX 8000 ekran kartları yakında geliyor: İki model doğrulandı

    AMD'nin RDNA4 tabanlı Radeon RX 8600 ve RX 8800 GPU'ları, ROCm kodlarında ortaya çıktı. Yeni serinin Navi 48 ve Navi 44 mimarisiyle şekillenmesi bekleniyor. İşte detaylar...
    AMD Radeon RX 8000 serisi yakında geliyor: İki model doğrulandı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yaklaşmakta olan Radeon RX 8000 "RDNA 4" GPU serisinin ilk detayları netleşmeye başladı. Son olarak ROCm (AMD Açık Kaynak GPU Platformu) kütüphanesinde yapılan yeni bir güncellemede, Radeon RX 8600 ve RX 8800 modellerinin varlığı resmen doğrulandı. Buna göre Radeon RX 8000 serisi iki ana GPU üzerine inşa edilecek.

    Radeon RX 8600 ve RX 8800 doğrulandı

    Yeni sızıntıya göre RDNA 4 AMD RX8000 serisi, iki GPU'ya bölünecek. Bunlar Navi 48 (GFX1201) ve Navi 44 (GFX1200). Adından anlaşıldığı üzere ilk sürümün RX8800 başta olmak üzere üst seviye modellere güç vermesi bekleniyor. Navi 44 ise, RX8600 gibi orta ve alt seviye modellerde karşımıza çıkacak.

    Bir önceki sızıntılarda, RX 8800 GPU'sunun Navi 48'in kırpılmış bir versiyonunu içerdiği ve bu yapının 3.584 çekirdekten oluştuğu zaten belirtilmişti. Ancak bu detayların henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Kod tabanında dikkat çeken bir diğer unsur ise, RX 8900 modeline dair herhangi bir bilgi bulunmaması. 

    1. Navi 48 (GFX1201): RX 8800 serisinin temelini oluşturacak olan üst seviye bir yapı.
    2. Navi 44 (GFX1200): RX 8600 serisine güç verecek ve büyük olasılıkla XT ve standart varyantları içerecek.

    Mevcut raporlara göre RDNA 4 GPU'ların 20, 19 ve 18Gbps hızlarında 256-bit ve 192-bit bellek veri yoluna sahip olacağı belirtiliyor. Burada üç hızdan bahsedildiği için farklı yapılandırmalar görmemiz muhtemel. Ayrıca Navi 48 GPU, muhtemelen 256 bit ve 192 bit veri yolu arayüzü ile geliyor. Navi 44 çipi ise 128 bit veri yolu arayüzü ile karşımıza çıkacak. 

    AMD Radeon RX 8000 serisi yakında geliyor: İki model doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Bellek özelliklerine gelince, 256-bit modellerin 18 ve 20 Gbps modülleri kullandığı söyleniyor. Bu da üst sürümde 640 GB/s, orta sürümde 576 GB/s, alt sürümde ise 456 GB/s bant genişliği bant genişliği ile sonuçlanacak.

    AMD'nin RDNA4 mimarisi ile geliştirdiği RX 8000 serisi, gelecek yılın başlarında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla AMD'nin NVIDIA Ada Lovelace ve Hopper mimarilerine dayalı GPU'larına karşı nasıl bir strateji izleyeceği de büyük merak konusu. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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