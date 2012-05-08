Polar H7 Heart Rate Sensor ile 350 saat kalp takibi





Mobil teknolojilerin hayatımızda daha çok yer edindiği ve hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde akıllı cihazlar için satışa sunulan aksesuarlarda hızla gelişmeye devam ediyor.





Heart Rate Monitors California tarafından satışa sunulan ‘Polar H7 Heart Rate Sensor’ tam şarjla 350 saat boyunca kalp hızı takibinizi yapabiliyor. Cihaz iPhone 4s ve Motorola Razr Droid gibi Bluetooth 4.0 desteği sunan akıllı cihazlarınız üzerinden ‘MapMyWalk’ veya destek sağlayan herhangi bir uygulama ile bağlantı kurarak kalp verilerinizi görmeniz sağlanıyor. Sağlam yapısı, ayarlanabilir esnek kayışı, değiştirilebilir pili, bluetooth 4.0 desteğiyle anlık bildirimleri ve uzun kullanım süresiyle benzerlerinden ayrılan ‘Polar H7 Heart Rate Sensor’ ile spor yaparken kalp verilerinizi daha kolay takip edip, kayıt altına alabileceksiniz.





Eğer sizde spor yaparken kalp verilerinizi akıllı telefonunuzun ekranından görmek istiyorsanız ‘Polar H7 Heart Rate Sensor’ rakiplerinden ayrılan özellikleri ile aklınızın bir köşesinde bulunması gereken bir cihaz.

http://www.prweb.com/releases/2012/4/prweb9425572.htm