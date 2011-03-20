Popcorn medya oynatıcıları yazılım güncellemesiyle 3D desteği almaya başladı

Popcorn medya oynatıcılarının üreticisi Sybas, Hour ve PopBox modellerine üç boyutlu görüntüleme desteği getiriyor. Endüstride ilk defa medya oynatıcılarıyla Matroska 3D, MK3D'ye destek sunan Sybas, Popcorn Hour C-200 modeli için bu desteği sunan güncellemenin çıktığını, A-200/210 ve PopBox modelleri içinse çalışmaların sürdüğünü belirtti.
"En popular formatları inceledik ve 3D'nin bunlardan birisi olduğunu gördük. Mühendis kaynaklarımızı bir araya getirdik ve şimdi pazardaki en iyi 3D oynatıcılarından birisine sahibiz." açıklamasında bulunan Sybas, yeni güncelleme sayesinde MK3D, MOV, MP4 ve M2TS için Stereoscopic 3D desteği getirdiğini belirtiyor.
Şu an pazarda az sayıda 3D içerik olduğuna değinen Sybas, ilerleyen aylarda içerikte ciddi bir artış beklediğini söylüyor. Medya oynatıcıları pazarına ciddi bir rekabet hakim. Uluslararası arenada boy gösteren ünlü markalara ek olarak Uzakdoğu merkezli çok sayıda firma/ürün bulunuyor ve üreticiler fark yaratmanın yollarını arıyorlar. Bu noktada medya oynatıcılarına 3D desteği kazandırmaya başlayan Sybas önemli bir adım atarken, bu özellikten faydalanabilmek için için 3D içeriğe ve uyumlu 3D televizyona ihtiyaç duyulduğunu da hatırlatalım.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2. 3D uzun bir süre bitmeyecek. Gözlüksüz modeller çıkınca zirveye ulaşmış olacak. İşte ondan sonra "hologram" görüntü devri başlayacak ve bugün 3D dediğimiz şey, o zaman tarih olacak.
Bence bunları tartışmaktansa en uygun en kaliteli şekilde teknolojiden nasıl nemalanırız buna bakmak lazım .
Doğru teknolojiyi doğru zamanda almak ve aynı klasman ürünleri enteğre kullanmak mesele bence bu noktada.
ati 3d açılımı yapsın da asıl o zaman görelim nasıl olurmuş rekabet
kimse zorla aldırmıyor arkadaşım sana, almak istemeyen almaz..
bende şu an 46" lik samsung TV var ve PS3'te Killzone 3'ün yalnızca demosuyla yeterince tatmin oluyorum. 25 Mart'ta çıkacak olan PES 3D'yi bekliyorum şimdi sabırsızlıkla.
isvicrede yasiyorum ve burada gerekli ilgiyi fazlasiyla godugunu soyleyebilirim.
son cikan populer oyun larin hepsi 3d. killzone 3, crysis2 , blackops, motorstorm vs