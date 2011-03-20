Popcorn medya oynatıcıları yazılım güncellemesiyle 3D desteği almaya başladı

Popcorn medya oynatıcılarının üreticisi Sybas, Hour ve PopBox modellerine üç boyutlu görüntüleme desteği getiriyor. Endüstride ilk defa medya oynatıcılarıyla Matroska 3D, MK3D'ye destek sunan Sybas, Popcorn Hour C-200 modeli için bu desteği sunan güncellemenin çıktığını, A-200/210 ve PopBox modelleri içinse çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"En popular formatları inceledik ve 3D'nin bunlardan birisi olduğunu gördük. Mühendis kaynaklarımızı bir araya getirdik ve şimdi pazardaki en iyi 3D oynatıcılarından birisine sahibiz." açıklamasında bulunan Sybas, yeni güncelleme sayesinde MK3D, MOV, MP4 ve M2TS için Stereoscopic 3D desteği getirdiğini belirtiyor.

Şu an pazarda az sayıda 3D içerik olduğuna değinen Sybas, ilerleyen aylarda içerikte ciddi bir artış beklediğini söylüyor. Medya oynatıcıları pazarına ciddi bir rekabet hakim. Uluslararası arenada boy gösteren ünlü markalara ek olarak Uzakdoğu merkezli çok sayıda firma/ürün bulunuyor ve üreticiler fark yaratmanın yollarını arıyorlar. Bu noktada medya oynatıcılarına 3D desteği kazandırmaya başlayan Sybas önemli bir adım atarken, bu özellikten faydalanabilmek için için 3D içeriğe ve uyumlu 3D televizyona ihtiyaç duyulduğunu da hatırlatalım.