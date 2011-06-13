Post-it boyutlarındaki bilgisayar çift HD video işleyebiliyor





Bugüne kadar birkaç tane minik bilgisayar görmüştük ancak bu haberimizdeki bilgisayar modülü şimdiye kadar ki en etkileyici olanı.

Habey SOM-6670 E6XX Tunnel Ceek QSeven adlı post-it büyüklüğündeki anakart gömülü Atom E600 serisi işlemci taşıyor. İşlemcinin yanında gömülü GMA600 grafik birimi de var. Bu birim Boxee Box ve Logitech Revue tarafından da kullanılıyor.

Ve bu minik canavar aynı anda tam 2 HD video birden işleyebiliyor. Portları ile ekran, HDD, klavye ve fare takmak mümkün. Ancak bu kart sadece geliştiriciler için. Son kullanıcıya satılmayacak.