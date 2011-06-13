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Post-it boyutlarındaki bilgisayar çift HD video işleyebiliyor

7 yıl
3,2b
1
7
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar birkaç tane minik bilgisayar görmüştük ancak bu haberimizdeki bilgisayar modülü şimdiye kadar ki en etkileyici olanı.
Habey SOM-6670 E6XX Tunnel Ceek QSeven adlı post-it büyüklüğündeki anakart gömülü Atom E600 serisi işlemci taşıyor. İşlemcinin yanında gömülü GMA600 grafik birimi de var. Bu birim Boxee Box ve Logitech Revue tarafından da kullanılıyor.
Ve bu minik canavar aynı anda tam 2 HD video birden işleyebiliyor. Portları ile ekran, HDD, klavye ve fare takmak mümkün. Ancak bu kart sadece geliştiriciler için. Son kullanıcıya satılmayacak.

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innformatics 7 yıl en beğenilen
Annem göster ama elletme dedi.
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uLtRaTRim 7 yıl
acbold
böyle resimlerin haberleri yapılıyor bizde hep ohhh,vayyy,yuhh be filan diyoruz.ama henüz hiçbir resimin altındaki özelliklerini yerine getirip getirmediğini bilmiyoruz. paint te birşeyler çizsek buraya koysak yok bu araba bu bilgisayar diye hepimiz yicek durumdayız. keşke performanslarını görsek bu ürünün :)))

aslinda haklisin. laptop sirketleri 'bu laptopumuz'un akusu 12 saat dayaniyor' dedigi an deneriz, saat tutariz, herseyi yapariz kontrol etmek icin, ama boyle haberlerde herkes begeniyor, cok iyi falan diyor.
Eger gercekten kendilerine guveniyorsalar, taksinlar bir monitora, ve gostersinler hd filmleri.
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acbold 7 yıl
böyle resimlerin haberleri yapılıyor bizde hep "ohhh,vayyy,yuhh be" filan diyoruz.ama henüz hiçbir resimin altındaki özelliklerini yerine getirip getirmediğini bilmiyoruz. paint te birşeyler çizsek buraya koysak yok bu araba bu bilgisayar diye hepimiz yicek durumdayız. keşke performanslarını görsek bu ürünün :)))
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innformatics 7 yıl en beğenilen
Annem göster ama elletme dedi.
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blackman 7 yıl
=== 1.30 da silahın titremesi çok komik ya :)
== laptop ekran kartım kadar bişey yahu :) düşük bi core 2 duo kadar güçlü olması şaşırtıcı
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DH Misafiri 7 yıl
"Atom E600 seisi işlemci taşıyo."
Nasıl bir Türkçedir Allahaşkına ?
Derhal düzeltmelisiniz...
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Process64 7 yıl
Güzel ürünmüş. Son kullanıcıya satılmayacakmışya, bu geliştiriciler de salatalık imha edenlerden herhalde.


[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=A01Rg8nCqjY&feature=player_embedded#at=38]
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mebrar 7 yıl

hedevilcate

Güzel ürünmüş. Son kullanıcıya satılmayacakmışya, bu geliştiriciler de salatalık imha edenlerden herhalde.


[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=A01Rg8nCqjY&feature=player_embedded#at=38]

Size katılıyorum. Ayrıca koyduğunuz video çok anlamlı olmuş.
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