Post-it boyutlarındaki bilgisayar çift HD video işleyebiliyor

Haber Editörü
Bugüne kadar birkaç tane minik bilgisayar görmüştük ancak bu haberimizdeki bilgisayar modülü şimdiye kadar ki en etkileyici olanı.
Habey SOM-6670 E6XX Tunnel Ceek QSeven adlı post-it büyüklüğündeki anakart gömülü Atom E600 serisi işlemci taşıyor. İşlemcinin yanında gömülü GMA600 grafik birimi de var. Bu birim Boxee Box ve Logitech Revue tarafından da kullanılıyor.
Ve bu minik canavar aynı anda tam 2 HD video birden işleyebiliyor. Portları ile ekran, HDD, klavye ve fare takmak mümkün. Ancak bu kart sadece geliştiriciler için. Son kullanıcıya satılmayacak.
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aslinda haklisin. laptop sirketleri 'bu laptopumuz'un akusu 12 saat dayaniyor' dedigi an deneriz, saat tutariz, herseyi yapariz kontrol etmek icin, ama boyle haberlerde herkes begeniyor, cok iyi falan diyor.
Eger gercekten kendilerine guveniyorsalar, taksinlar bir monitora, ve gostersinler hd filmleri.
== laptop ekran kartım kadar bişey yahu :) düşük bi core 2 duo kadar güçlü olması şaşırtıcı
Nasıl bir Türkçedir Allahaşkına ?
Derhal düzeltmelisiniz...
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=A01Rg8nCqjY&feature=player_embedded#at=38]
Size katılıyorum. Ayrıca koyduğunuz video çok anlamlı olmuş.