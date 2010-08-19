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PowerColor düşük profilli Radeon HD 5750 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor düşük profilli Radeon HD 5750 modelini duyurdu
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AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, düşük profilli Radeon HD 5750 modelini duyurdu. Oyuncular için hazırladığı performnas odaklıl mini-bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Juniper Pro GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 720x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapıyor.

Çift fanlı özel soğutucu ile donatılan düşük profilli ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisini de destekliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verilen kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

PowerColor düşük profilli Radeon HD 5750 modelini duyurdu
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microsoft54 9 yıl
Adamlar Mühendis En İnce Noktasına Kadar Düşünüyolar Bi Bildikleri Var Heralde :)
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DH Misafiri 9 yıl
ufacık ekran kartına 12cm falan gelir daha nasıl fan takıcaklardı sizi anlamıyorum zaten dev atx kasa ve anakart için yapılmamış
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MÜŞAVİR 9 yıl
2 Tane minicik fan. Hemde oyuncular için hazırlanan mini pc lerde kullanılmak üzere?

Oyuncu- mini pc olayı zaten başlı başına bir saçmalık iken, birde oyun oynanacak bir ekran kartı için böyle ufacık 2 fan takmak bana pekte mantıklı gelmedi.
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Dovahkiin 9 yıl

MÜŞAVİR

2 Tane minicik fan. Hemde oyuncular için hazırlanan mini pc lerde kullanılmak üzere?

Oyuncu- mini pc olayı zaten başlı başına bir saçmalık iken, birde oyun oynanacak bir ekran kartı için böyle ufacık 2 fan takmak bana pekte mantıklı gelmedi.


Hocam sana söylemiyorum ama nedense yeni tasarım orta-alt kartlara hep kötü yorum yapılıyor.
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