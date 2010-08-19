AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, düşük profilli Radeon HD 5750 modelini duyurdu. Oyuncular için hazırladığı performnas odaklıl mini-bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Juniper Pro GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 720x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapıyor.

Çift fanlı özel soğutucu ile donatılan düşük profilli ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisini de destekliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına yer verilen kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.