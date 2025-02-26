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    GeForce RTX 5060 Ti özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

    Oyuncuların merakla beklenen RTX 5060 Ti modelinin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Blackwell mimarisinin orta seviye modeli, 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı sürümde geliyor.
    GeForce RTX 5060 Ti özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın RTX 50 serisi kartları CES 2025'te tanıtılmış olsa da, RTX 5060 ve 5060 Ti modellerine lansmanda yer verilmemişti. Bugün ise bu iki karta dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Nvidia, tıpkı mevcut seride olduğu gibi RTX 5060 Ti'yi 8 GB ve 16 GB seçeneğiyle satışa sunacak.

    GeForce RTX 5060 Ti neler sunacak?

    Daha önce de belirttiğimiz gibi, RTX 5060 ve 5060 Ti hakkındaki sessizlik halen bozulmuş değil. Ancak sızıntılar sayesinde artık neler sunacağını tahmin edebiliyoruz. Son bilgiler ise, orta seviye kartın 16 GB ve 8 GB olmak üzere "PG152" kodlu PCB tasarımını temel alacağı yönünde. Ayrıca GB206 GPU çekirdeğiyle gelecek. 

    Bu konfigürasyonda 128-bit veri yolu ile 28 Gbps hızındaki GDDR7 belleklerin kullanılması bekleniyor. Bu da, RTX 4060 Ti’ye kıyasla %55 daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor. Üstelik 128-bit veri yolunun şirketin yeni bellek sıkıştırma teknolojisi ile eşleşeceğini söyleyelim. RTX 5060 Ti’nin güç tüketimi ise 180W seviyesinde olacak ve hem 8-pin hem de 12V-2x6 konnektör seçeneklerini destekleyecek.

    Son olarak 16 GB VRAM’e sahip modelin Mart ayının ikinci yarısında, 8 GB VRAM'li versiyon ise Nisan ayının ilk yarısında çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma ise henüz netleşmedi ancak RTX 4060 Ti’ye yakın olabilir. Keza RTX 5060 Tİ'ın en büyük rakibi uygun fiyatla çıkacağı söylenen RX 9060 serisi olacak. Ancak tüm detaylar için resmi duyuruyu beklemekte fayda var.

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