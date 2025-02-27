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    Nvidia, kullanıcıların yaşadığı “siyah ekran” sorununu düzeltiyor

    Nvidia’nın 572.16 sürücü güncellemesi sonrasında RTX 50, RTX 40 ve RTX 30 serisinde yaşanan siyah ekran ve diğer sorunlar için düzeltmeler yapılmaya başlandı. Geniş çaplı sürücü güncellemesi yakında.
    Nvidia, kullanıcıların yaşadığı “siyah ekran” sorununu düzeltiyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Nvidia, RTX 50, RTX 40 ve RTX 30 serisinde yaşanan siyah ekran ve diğer sorunları araştırmaya başlamıştı. Firma, 572.16 sürücü güncellemesi sonrasında bu sorunların varlığını kabul etmişti. Şimdi ise Nvidia, RTX 50 serisinden başlayarak bu sorunları düzeltmeye başladı. Kısa bir süre içinde de geniş çaplı sürücü güncellemesi yayınlanacak.

    Güncelleme yolda

    Özellikle RTX 50 serisinde görülen sorunlar, küçük takılmalardan mavi ekran hatalarına kadar uzanıyordu. Bazı kullanıcılar, ekran yenileme hızlarını 60Hz ile sınırlandırarak geçici çözümler bulduklarını belirtmişti. Ancak bu, yüksek performans vadeden ekran kartları için ideal bir çözüm değil.

    Nvidia, kullanıcıların yaşadığı “siyah ekran” sorununu düzeltiyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, sorunların kaynağını henüz kamuoyuna açıklamasa da bir Reddit kullanıcısının paylaşımıyla ilk çözüm sinyali geldi. VideoCardz’ın aktardığına göre, MSI Gaming Trio RTX 5080 modeline gelen VBIOS güncellemesi, siyah ekran hatasını tamamen ortadan kaldırdı. Üstelik bu güncellemenin kartın performansını da bir miktar artırdığı belirtildi.

    Bir Nvidia temsilcisi, Reddit’te yapılan bu paylaşımı doğrulayarak, VBIOS güncellemesi almayan kullanıcıların hafta içinde yayınlanacak sürücü güncellemesiyle aynı düzeltmeye kavuşacağını duyurdu.

    RTX 50 serisinin sorunları bitmiyor

    RTX 50 serisi, son dönemin en tartışmalı ekran kartı lansmanlarından biri olarak görülüyor. Beklentileri karşılamayan nesil geçişi, stok sorunları, yüksek fiyatlar ve kablo erime problemlerinin yeniden ortaya çıkması seriye gölge düşürmüş durumda. Üstelik Nvidia'nın, RTX 5090 ve 5070 Ti modellerinde bazı ROP birimlerinin eksik olduğunu kabul etmesinin ardından RTX 5080’in de aynı sorunla karşı karşıya olduğunun ortaya çıkması da güvenleri sarsmıştı.

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