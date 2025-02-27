Nvidia, kullanıcıların yaşadığı “siyah ekran” sorununu düzeltiyor

Güncelleme yolda
Özellikle RTX 50 serisinde görülen sorunlar, küçük takılmalardan mavi ekran hatalarına kadar uzanıyordu. Bazı kullanıcılar, ekran yenileme hızlarını 60Hz ile sınırlandırarak geçici çözümler bulduklarını belirtmişti. Ancak bu, yüksek performans vadeden ekran kartları için ideal bir çözüm değil.
Bir Nvidia temsilcisi, Reddit’te yapılan bu paylaşımı doğrulayarak, VBIOS güncellemesi almayan kullanıcıların hafta içinde yayınlanacak sürücü güncellemesiyle aynı düzeltmeye kavuşacağını duyurdu.
RTX 50 serisinin sorunları bitmiyor
RTX 50 serisi, son dönemin en tartışmalı ekran kartı lansmanlarından biri olarak görülüyor. Beklentileri karşılamayan nesil geçişi, stok sorunları, yüksek fiyatlar ve kablo erime problemlerinin yeniden ortaya çıkması seriye gölge düşürmüş durumda. Üstelik Nvidia'nın, RTX 5090 ve 5070 Ti modellerinde bazı ROP birimlerinin eksik olduğunu kabul etmesinin ardından RTX 5080’in de aynı sorunla karşı karşıya olduğunun ortaya çıkması da güvenleri sarsmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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