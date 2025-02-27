AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin özellikleri belli oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 4 mimarisine sahip yeni kartları Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yakın tarihte, ekran kartlarının resmi tanıtımı yapılacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Radeon RX 9070 ve XT'nin detaylı özellikleri paylaşıldı.

AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT neler sunacak?

AMD, Radeon RX 9070 serisinin teknik detaylarını resmen doğruladı. RDNA 4 mimarisine dayanan RX 9070 XT ve RX 9070 modelleri, Navi 48 GPU'yu temel alıyor ve 53.9 milyar transistöre sahip 357 mm² boyutunda bir kalıpla sunulacak. Ancak iki model arasında önemli teknik farklar bulunuyor.

Buna göre RX 9070 XT modeli, tam yapılandırılmış 64 CU (Compute Unit), 64 Ray Hızlandırıcı ve 128 AI Çekirdeği ile geliyor. Kart, 4096 Stream Processor barındırıyor ve 2400 MHz oyun saat hızına, 2970 MHz boost saat hızına ulaşabiliyor. AMD'ye göre tek duyarlıklı hesaplama (FP32) performansı ise 48.7 TFLOPS seviyesinde.

AMD Radeon RX 9070 serisinin beklenen fiyatları açıklandı 1 gün önce eklendi

RX 9070 modeli ise 56 Compute Unit, 56 Ray Hızlandırıcı, 112 AI Çekirdeği ve 3584 Stream Processor sunuyor. Saat hızı 2070 MHz olarak belirlenirken, boost saat hızı 2540 MHz seviyesinde. Bellek tarafında her iki model de 16GB GDDR6 bellekle geliyor ve 20 Gbps saat hızında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu sayesinde 640 GB/sn bant genişliği sunuluyor.

Fiyat aralığı netleşti

Ayrıca, her iki modelde de 64MB 3. nesil Infinity Cache ve PCIe 5.0 x16 bağlantı desteği ile geliyor. Son olarak güç tüketimi açısından RX 9070 XT modeli 304W TBP değerine sahipken, RX 9070 modeli 220W TBP 'ye sahip olacak. Şu an için AMD'nin Şubat sonunda düzenleyeceği lansmanda fiyatları resmi olarak duyurması bekleniyor ve RX 9070 serisinin 700 doların altında konumlandırılacağını resmileşti.

Özellik AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 GPU Navi 48 Navi 48 Çekirdek Sayısı 4096 3584 Boost Clock 2.97 GHz 2.52 GHz AI Çekirdeği 128 112 Stream Processor 4.096 3.584 Ray Hızlandırıcı 64 56 Compute Unit 64 56 Bellek 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Bellek Veri Yolu 256-bit 256-bit Maksimum Güç Tüketimi (TBP) 304W 220W Çıkış Tarihi 6 Mart 6 Mart

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin özellikleri belli oldu