AMD Radeon RX 9070 serisinin fiyat aralığı açıkladı: Ne kadar olacak?

Radeon RX 9070 serisinin fiyat aralığı açıkladı
Kaçıranlar için Radeon RX 9070 XT'nin bir süredir 599 dolar seviyesinde satışa çıkacağı söyleniyor. Bu rakam, RTX 5070 Ti modelinden yaklaşık %20 daha düşük. Şimdi yeni doğrulama ise AMD'den geldi. Buna göre RX 9070 serisinin 700 doların altında konumlandırılacağını resmileşti.
AMD Radeon RX 9070 XT beklenen özellikler
Radeon RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 bellek, 300W güç tüketimi ve geliştirilmiş ışın izleme (ray tracing) performansına ek olarak AMD’nin önceki nesil RDNA 3 tabanlı kartlarının bazı önemli açıklarını giderecek. Ayrıca, AMD’nin en son teknolojisi FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) desteği de bu kartlarla gelecek. Yeni GPU'nun 2.97GHz saat hızı, 16GB GDDR6 bellek, 256-bit veri yolu ve 300W TDP'ye sahip olması bekleniyor
- 16GB GDDR6 bellek
- 2.97 GHz saat hızı
- 256-bit bellek veri yolu
- 300W güç tüketimi (TDP)
- Geliştirilmiş ışın izleme (Ray Tracing) performansı
- FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) desteği
- 8-pin güç konektörleriyle kolay yükseltme imkânı
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