AMD Radeon RX 9070 serisinin fiyat aralığı açıkladı: Ne kadar olacak?

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Tam Boyutta Gör AMD'nin RDNA 4 mimarisine dayanan yeni nesil Radeon RX 9070 ve 9070 XT ekran kartları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. CES 2025’te duyurulan serinin fiyatlandırması konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı, ancak son sızıntılar AMD’nin bu kez oyuncuları dinleyeceğini gösteriyor.

Radeon RX 9070 serisinin fiyat aralığı açıkladı

Kaçıranlar için Radeon RX 9070 XT'nin bir süredir 599 dolar seviyesinde satışa çıkacağı söyleniyor. Bu rakam, RTX 5070 Ti modelinden yaklaşık %20 daha düşük. Şimdi yeni doğrulama ise AMD'den geldi. Buna göre RX 9070 serisinin 700 doların altında konumlandırılacağını resmileşti.

AMD Radeon RX 9070 serisinin oyun performansı sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Şu an için AMD'nin Şubat sonunda düzenleyeceği lansmanda fiyatları resmi olarak duyurması bekleniyor. Ancak şirketin paylaştığı slayt görüntüsünde RX 9070 serisinin "daha erişilebilir" olacağı ve oyuncuların %85'inin 700 dolar altındaki kartları tercih ettiğine vurgu yapılıyor. Bu da AMD’nin fiyatlandırma anlamında bazı sürprizler yapabileceğini doğruluyor.

AMD Radeon RX 9070 XT beklenen özellikler

Radeon RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 bellek, 300W güç tüketimi ve geliştirilmiş ışın izleme (ray tracing) performansına ek olarak AMD’nin önceki nesil RDNA 3 tabanlı kartlarının bazı önemli açıklarını giderecek. Ayrıca, AMD’nin en son teknolojisi FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) desteği de bu kartlarla gelecek. Yeni GPU'nun 2.97GHz saat hızı, 16GB GDDR6 bellek, 256-bit veri yolu ve 300W TDP'ye sahip olması bekleniyor

16GB GDDR6 bellek

2.97 GHz saat hızı

256-bit bellek veri yolu

300W güç tüketimi (TDP)

Geliştirilmiş ışın izleme (Ray Tracing) performansı

FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) desteği

8-pin güç konektörleriyle kolay yükseltme imkânı

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AMD Radeon RX 9070 serisinin beklenen fiyatları açıklandı