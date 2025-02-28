Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia doğruladı: Blackwell Ultra ve Vera Rubin AI için hazır

    NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Blackwell Ultra ve Vera Rubin AI mimarilerinin yolda olduğunu doğruladı. Tüm detaylar GTC 2025'te planlanıyor. İşte detaylar...     
    Nvidia doğruladı: Blackwell Ultra ve Vera Rubin AI için hazır Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, yapay zeka donanımında hız kesmeden ilerliyor. Son olarak Jensen Huang, Blackwell Ultra ve Vera Rubin mimarilerinin yolda olduğunu doğruladı ve verimlilik sorunlarından etkilenmeyeceğini belirtti. Her iki mimarinin daha geniş kullanım payına ulaşması bekleniyor.

    Blackwell Ultra ve Vera Rubin AI yolda

    Kaçıranlar için B300 serisi olarak adlandırılan Blackwell Ultra, mevcut GB200 serisine kıyasla ciddi bir güç artışıyla geliyor. 1400W TDP ile desteklenecek yeni mimari, FP4 performansında %40’lık bir artış sunacak. Diğer tarafta 192 GB olan önceki nesil bellek kapasitesi, artık 288 GB seviyesine çıkıyor HBM3E’nin 12-Hi yığınlarını daha verimli kullanacak.

    Blackwell Ultra’nın en önemli rolü, orijinal Blackwell serisi ile Vera Rubin arasında bir köprü görevi üstlenmesi. Nvidia ise yılın ikinci yarısında mevcut olacağını söylüyor.

    Evet, Blackwell Ultra yılın ikinci yarısında geliyor. Bildiğiniz gibi, ilk Blackwell'de birkaç ayımıza mal olan bir aksaklık yaşadık. Ancak tamamen toparlandık. Ekip inanılmaz bir iş çıkardı ve tedarik zinciri ortaklarımız dahil birçok kişi, süreci ışık hızında toparlamamıza yardımcı oldu.

    Şu anda Blackwell’in üretimini başarıyla hızlandırmış durumdayız. Ancak bu, bir sonraki aşamayı durdurmuyor. Yıllık döngü devam ediyor ve Blackwell Ultra; yeni ağ teknolojileri, yeni bellekler ve elbette yeni işlemcilerle birlikte devreye giriyor.

    NVIDIA CEO'su

    Vera Rubin ise HBM4 bellek teknolojisini kullanarak yapay zeka alanında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Detaylar henüz paylaşılmadı ancak veri merkezleri için Rubin GPU'larının ilk yinelemesi sekiz HBM4E bellek yığınıyla 2026'da gelecek. Jensen Huang ise, Mart ayındaki GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) Rubin hakkında konuşmayı planlıyor, ancak ne hakkında konuşmayı planladığı henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi buzdolabı markası yorumlar otomatik araba vites atmıyor debica lastik yorumları hint yağı göze faydaları bimcell hediye internet kazanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum