Nvidia doğruladı: Blackwell Ultra ve Vera Rubin AI için hazır

Blackwell Ultra ve Vera Rubin AI yolda
Kaçıranlar için B300 serisi olarak adlandırılan Blackwell Ultra, mevcut GB200 serisine kıyasla ciddi bir güç artışıyla geliyor. 1400W TDP ile desteklenecek yeni mimari, FP4 performansında %40’lık bir artış sunacak. Diğer tarafta 192 GB olan önceki nesil bellek kapasitesi, artık 288 GB seviyesine çıkıyor HBM3E’nin 12-Hi yığınlarını daha verimli kullanacak.
Blackwell Ultra’nın en önemli rolü, orijinal Blackwell serisi ile Vera Rubin arasında bir köprü görevi üstlenmesi. Nvidia ise yılın ikinci yarısında mevcut olacağını söylüyor.
Evet, Blackwell Ultra yılın ikinci yarısında geliyor. Bildiğiniz gibi, ilk Blackwell'de birkaç ayımıza mal olan bir aksaklık yaşadık. Ancak tamamen toparlandık. Ekip inanılmaz bir iş çıkardı ve tedarik zinciri ortaklarımız dahil birçok kişi, süreci ışık hızında toparlamamıza yardımcı oldu.
Şu anda Blackwell’in üretimini başarıyla hızlandırmış durumdayız. Ancak bu, bir sonraki aşamayı durdurmuyor. Yıllık döngü devam ediyor ve Blackwell Ultra; yeni ağ teknolojileri, yeni bellekler ve elbette yeni işlemcilerle birlikte devreye giriyor.
NVIDIA CEO'su
Vera Rubin ise HBM4 bellek teknolojisini kullanarak yapay zeka alanında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Detaylar henüz paylaşılmadı ancak veri merkezleri için Rubin GPU'larının ilk yinelemesi sekiz HBM4E bellek yığınıyla 2026'da gelecek. Jensen Huang ise, Mart ayındaki GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) Rubin hakkında konuşmayı planlıyor, ancak ne hakkında konuşmayı planladığı henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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