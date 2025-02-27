Nvidia beklentileri aştı, piyasaları uçurumdan aldı

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Tam Boyutta Gör Özellikle Çin’in Deepseek ve Alibaba gibi hamleleri sonrasında yapay zekâ yatırımları sorgulanmaya başlayan Batı pazarında, Nvidia’nın bilançoları merakla bekleniyordu. Rekabetin Nvidia bilançolarını nasıl etkilediği, piyasaları da doğrudan ilgilendiriyor. Neyse ki korkulan olmadı.

Nvidia coştu

Firmanın geçen yıl dördüncü çeyrek bilançolarına göre toplam gelir 39.33 milyar dolar ile beklentileri aştı. Yıl bazında artış yüzde 78 olurken sadece Blackwell tabanlı hızlandırıcıların satışı 11 milyar doları geçmiş durumda. Veri merkezi bölümünün ürettiği gelir yüzde 93 artışla 35.6 milyar dolar oldu.

Nvidia büyük oynamaya başladı 1 hf. önce eklendi

Oyun bölümü ise beklentilerin altında kaldı. GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarının henüz bilançoya dahil edilmemesi nedeniyle gelir 2.5 milyar dolar oldu ve düşüş kaydedildi. Otomotiv bölümü ise 570 milyon dolar ile yüzde 100 artış gösterdi.

Firmanın son çeyrekteki net kârı ise 22 milyar dolar ile yüzde 80 civarında büyüdü. 2024 yılı genelinde 130 milyar dolar gelir elde eden Nvidia, yüzde 114 ile rekor bir yükseliş yaşadı. 2025 yılı ilk çeyrekte 41.78 milyar dolar gelir bekleyen firma, sallantıda olan piyasaları ipten aldı. Kripto para piyasası dahil, yapay zekâ yatırımlarının karşılığını bekleyen piyasalar, Nvidia beklentileri aşınca rahat bir nefes aldı.

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