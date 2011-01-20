Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 PCS++ modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,3b
1
13
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 PCS++ modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

PowerColor ürün gamına özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 6950 modeli daha ekledi. AMD'nin 40nm Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekl ikinci jenerasyon ekran kartı, firma tarafından Radeon HD 6950 PCS++ olarak isimlendiriliyor. 92mm çapında iki adet fana, üç adet Bakır ısı borusuna ve Bakır tabana sahip olan özel soğutucu tasarımı ile yüksek soğutma performansı vaad ediyor. Çift BIOS özelliğine sahip olan ekran kartı, standart olarak çalışan BIOS ile 880MHz'de görev yaparken, ikinci BIOS'ta ise hızını 800MHz'e düşürüyor.

256-bit bellek veri yolu desteği, 1408x paralel işlem birimi ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Eyefinity, Unified Video Decoder 3.0 ve Eyespeed gibi teknolojilere destek sunan PowerColor Radeon HD 6950 PCS++, Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunuyla birlikte sunulacak. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanacak ekran kartı için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklanmadı.

PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 PCS++ modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vulcain 8 yıl
Görüntü o kadar da caf caf'lı olmadı diye yani... gidip 10-15 derece daha çok ısınan özel tasarım bir kart mı almak lazım? anlamsız. verilen bilgilere ve kartın fotoğrafından gördüğüm kadarıyla kötü bir şey yok ortada mantıksal olarak ( zevkler görecelidir ) test sonuçlarından oldukça sessiz ve serin sonuçlar beklemekteyim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
1GB 6950ler geliyor. Cin tatili sonrasinda uretilecek. Mart basi ulkemizde olur bu durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stevan 8 yıl
acaba bu kartda da @6970 mod mümkün mü ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
Sanırım referans soğutucudan iyi ? Eğer referans tasarımdan soğutması daha iyi ise ve vatan'a gelirse alabilirim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 8 yıl
güzel bir soğutma olmuş, umarım özel soğutmalı 6950'lar çabuk yaygınlaşır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
yazık bu kadar güzel bi kartın soğutucusu çok kötü görünüyor sanki basit kasa fanları varmış gibi duruyor uzaktan bari üzerine a.c soğutucusu koysalarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GnCFb123 8 yıl

ghost recon advanced

yazık bu kadar güzel bi kartın soğutucusu çok kötü görünüyor sanki basit kasa fanları varmış gibi duruyor uzaktan bari üzerine a.c soğutucusu koysalarmış

kesinlikle katılyıorum bende bunu diyecektim çok basit soğutucu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8264 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon ve
2 etiket daha yeni model powercolor
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Turkcell T10 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim