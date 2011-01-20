PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 6950 PCS++ modelini tanıttı

PowerColor ürün gamına özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 6950 modeli daha ekledi. AMD'nin 40nm Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekl ikinci jenerasyon ekran kartı, firma tarafından Radeon HD 6950 PCS++ olarak isimlendiriliyor. 92mm çapında iki adet fana, üç adet Bakır ısı borusuna ve Bakır tabana sahip olan özel soğutucu tasarımı ile yüksek soğutma performansı vaad ediyor. Çift BIOS özelliğine sahip olan ekran kartı, standart olarak çalışan BIOS ile 880MHz'de görev yaparken, ikinci BIOS'ta ise hızını 800MHz'e düşürüyor.

256-bit bellek veri yolu desteği, 1408x paralel işlem birimi ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Eyefinity, Unified Video Decoder 3.0 ve Eyespeed gibi teknolojilere destek sunan PowerColor Radeon HD 6950 PCS++, Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunuyla birlikte sunulacak. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanacak ekran kartı için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklanmadı.