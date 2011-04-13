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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 6990 modelini sunmaya hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 6990 modelini sunmaya hazırlıyor
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Vortex fanlara sahip özel tasarımlı Radeon HD 6950 modelini yakında pazara sunmaya hazırlanan PowerColor, ürün gamındaki en hızlı model olan Radeon HD 6990'ın su soğutmalı yeni versiyonunu hazırlıyor. Başta hız aşırtma tutkunları olmak üzere sıkı oyuncular ve donanım tutkunları için hazırlanan LCS (Liquid Cooling Solution) serisi ekran kartı, su soğutma blokları üretiminde uzmanlaşan firmalardan EK Waterblock'ın, GPU'lar, bellek yongaları ve VRM bölgesinin tamamını kapsayan Bakır tabanlı bloğunu kullanıyor.

Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak su soğutma bloğu ile donatıldığından fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelebileceği düşünülen DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çifti güç veriyor. Her GPU için 1536x olmak üzere toplamda 3072x paralel işlem birimine sahip olan kart 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Sahip olduğu blok sayesinde tek slot tasarıma sahip olan ve bu sayede ikinci kart ile Crossfire kurulumunun daha kolay gerçekleştirilmesine olanak tanıyan ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine de destek sunuyor. Üzerinde dört adet Mini DisplayPor ve bir adet DVI konnektörlerine yer verilen ekran kartının yakında pazara çıkması beklenirken, satış fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı ancak sahip olduğu özel soğutucu blok sayesinde referans tasarımlı Radeon HD 6990 modellerine bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.

PowerColor su soğutmalı Radeon HD 6990 modelini sunmaya hazırlıyor
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chief53 8 yıl
merak ediyorum 6990 mı daha iyi yoksa gtx590 mı?
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TRNorm 8 yıl

ahg53

merak ediyorum 6990 mı daha iyi yoksa gtx590 mı?

Gtx 590.
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zaferizm 8 yıl
bu ne arkadaş tüfek gibi :D
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UzmaN345 8 yıl
QyY!
Kardesim sende kesene göre olanı alıcaksın 5850 320tl satılıyor 3 tane al 6990 çok daha iyi performans verir bende ikitane var bana fazla bile geliyor...
Bunun gibi ürünler piyasada olmasa 9800 hala 350 tl veriyorduk
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Hadrian 8 yıl
Zeki Müren bizi de görsün artık :(
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krmtrylcn 8 yıl
Ne oc olur bu bea :)
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merttunax 8 yıl
Fiyat hakkında bilgi de olsa daha güzel olurdu sanırım...
Tam anlamıyla blok sökülerek de bi görüntü,inceleme de hiç fena olmaz sanırım.
Ülkemizde satışı olacakmı düşünülür...
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0rka 8 yıl
fiyatı referans tasarımdan bir miktar fazla olacakmış sanki referans tasarımı alacak paramız varda bunu alacaz
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UzmaN345 8 yıl
Ust seviye kullanıcıları bu ürünü kapışıcaktır çok yüksek oc potensiyeli var 1000mhz gelir 30 - 40c'de tutar
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raptor32 8 yıl
oh be güzel olmş lakin yaptılar tam yapsınlar koysunlar bide crosairn ki gibi bi su soğutma sistemiuğraştırmasınlar hatta madem crosfire için ready modunda su soğutma sistemi çiftli sus soğutmalı kit halinde çıkarsınalr :D
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Xagdas 8 yıl
ince olunca daha da uzun gözüküyo... yeni doğmuş bebekten büyüktür :)
Ben yenilik olarak, wireless 6990 bekliyorum. Ama monitöre takılan alıcı aparatı VCD Player kadar büyük olmasın, USB bellek kadar olsun! Hadi harici 2,5" HDD kadar olsun, fişi de olsun.
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LORDTEK 8 yıl
Cagdas dv6196
Ben yenilik olarak, wireless 6990 bekliyorum. Ama monitöre takılan alıcı aparatı VCD Player kadar büyük olmasın, USB bellek kadar olsun! Hadi harici 2,5" HDD kadar olsun, fişi de olsun.
Ya bi sus ne biçim fantezi seninki de...
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