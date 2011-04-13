PowerColor su soğutmalı Radeon HD 6990 modelini sunmaya hazırlıyor

Vortex fanlara sahip özel tasarımlı Radeon HD 6950 modelini yakında pazara sunmaya hazırlanan PowerColor, ürün gamındaki en hızlı model olan Radeon HD 6990'ın su soğutmalı yeni versiyonunu hazırlıyor. Başta hız aşırtma tutkunları olmak üzere sıkı oyuncular ve donanım tutkunları için hazırlanan LCS (Liquid Cooling Solution) serisi ekran kartı, su soğutma blokları üretiminde uzmanlaşan firmalardan EK Waterblock'ın, GPU'lar, bellek yongaları ve VRM bölgesinin tamamını kapsayan Bakır tabanlı bloğunu kullanıyor.

Saat hızları hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak su soğutma bloğu ile donatıldığından fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelebileceği düşünülen DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çifti güç veriyor. Her GPU için 1536x olmak üzere toplamda 3072x paralel işlem birimine sahip olan kart 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Sahip olduğu blok sayesinde tek slot tasarıma sahip olan ve bu sayede ikinci kart ile Crossfire kurulumunun daha kolay gerçekleştirilmesine olanak tanıyan ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine de destek sunuyor. Üzerinde dört adet Mini DisplayPor ve bir adet DVI konnektörlerine yer verilen ekran kartının yakında pazara çıkması beklenirken, satış fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı ancak sahip olduğu özel soğutucu blok sayesinde referans tasarımlı Radeon HD 6990 modellerine bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.