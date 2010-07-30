Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini gösterdi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, soğutucu tasarımıyla referans tasarımlı modelden ayrılırken, saat hızları hakkında şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini bünyesinde barındıran ekran kartı, UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da sunuyor.

PowerColor'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlandığı tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 9 yıl
ucuz olur diye düşünüyorum doğrumu düşünüyorum ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cigitank 9 yıl
Sonunda slim oldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Valla yorumları okudum. Genelde doğru. Bence de ısınır ama mutlaka tek slota ihtiyaç duyan ve böyle bir kart isteyen birileri vardır. Bence tutar.
Görüntü çıkışları gayet başarılı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
HDPC içinde aynı şekilde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skelop 9 yıl
Yükteki sıcaklığı biraz artacaktır sanırım. Değil mi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 9 yıl
CF yapmak isteyip bilgisayarında hem Tv kartı Hem Ses kartı olanlar için ideal bir ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 9 yıl
kaptanos

CF yapmak isteyip bilgisayarında hem Tv kartı Hem Ses kartı olanlar için ideal bir ürün


evet büyük ihtimalle sadece onlar için zire tasarıma bakarsanız sıcak hava yine kasa içine veriliyor. tamam çok ısınan bir kart değil ama kasa içi havalandırması iyi olmayanlar için sorun oluşturur. bi de kedi yavrusu gibi orjinal tasarımın yanında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim