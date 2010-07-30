Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor, tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modelini gösterdi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, soğutucu tasarımıyla referans tasarımlı modelden ayrılırken, saat hızları hakkında şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini bünyesinde barındıran ekran kartı, UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da sunuyor.

PowerColor'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlandığı tek slot tasarımlı Radeon HD 5770 modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.