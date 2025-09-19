Giriş
    Intel ve Nvidia, 1 yıl önce çalışmalara başladı: İlk ürünler 2027’de gelebilir

    Intel ve Nvidia’nın ortaklığının bir yıl öncesine dayandığı açıkladı. Tarafların CPU ve GPU entegrasyonlu yeni nesil yongalarının 2027–2028’de piyasaya çıkması bekleniyor.

    Intel ve Nvidia ortaklığının ilk meyveleri 2027’de gelebilir Tam Boyutta Gör
    Intel ile Nvidia, ortak işlemci çalışmalarını kısa bir süre önce resmi olarak duyurdu. İki teknoloji devi, hem veri merkezleri hem de son kullanıcı cihazları için özel tasarlanmış x86 tabanlı işlemciler geliştirmeyi hedefliyor. Ancak görünüşe göre bu ortaklığın temelleri bundan 1 yıl önce atılmış.

    Öte yandan Nvidia CEO’su Jensen Huang, ortaklık sürecinin hiçbir şekilde siyasi müdahale ile bağlantılı olmadığının altını çizerek, “Trump yönetimi bu ortaklığa hiçbir şekilde dahil olmadı” ifadelerini kullandı.

    Çalışmalar 1 yıl öncesine dayanıyor

    Her ne kadar iki şirket arasındaki tarihi ortaklık geçtiğimiz gün duyurulmuş olsa da çalışmaların ilk temelleri bir yıl önce Intel’in eski CEO’su Pat Gelsinger ile Huang arasında atıldı. Bugün ise üç ayrı ekip; CPU mimarisi, sunucu çözümleri ve PC ürün hatları üzerinde ortak çalışmalar yürütüyor. Bu iş birliği kapsamında, Intel’in özelleştirilmiş Xeon işlemcileri Nvidia’nın yapay zeka platformlarına entegre edilecek. Ayrıca Intel’in yeni nesil masaüstü ve dizüstü işlemcilerine Nvidia GPU birimleri dahil edilecek.

    Intel ve Nvidia ortaklığının ilk meyveleri 2027’de gelebilir Tam Boyutta Gör
    Her iki taraf da projelerde Nvidia’nın yüksek bant genişliği sağlayan NVLink teknolojisini kullanacak. Bu durum, özellikle yapay zeka için optimize edilmiş önbellek yapıları, bellek erişimi ve veri tutarlılığı protokollerinde özelleştirmeler yapılacağını gösteriyor. Nvidia şimdiye kadar NVLink’i kendine saklı tutmuştu.

    İki dev arasındaki ortaklığı kesinlikle yüzeysel görmemek gerekiyor. Huang’ın sözleri, Nvidia’nın Intel Xeon işlemcilerinde derin özelleştirmeler yapmayı hedeflediğini, özellikle yapay zeka platformlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde CPU tasarımına müdahale edeceğini gösteriyor. Bu, sadece standart bir lisans anlaşmasından çok CPU mimarisine entegre olacak ciddi optimizasyonları içeriyor.

    Nvidia’nın geçmişteki Grace ve Vera işlemcileri ile deneyimi ve yeni nesil GPU’ların (Rubin, Feynman ve sonrası) yüksek bant genişliği ihtiyacı bu ortak çalışmada özelleştirilmiş önbellek yapıları, bellek I/O tasarımları ve veri tutarlılığı protokolleri gibi ileri düzey teknik optimizasyonların yapılacağını düşündürüyor.

    Bu iş birliği, Intel’in özel tasarlanmış işlemcilerinin Vera sonrası Rubin platformu döneminde Nvidia tarafından kullanılabileceğini de işaret ediyor. Veri merkezi tarafında Nvidia’nın GPU ekiplerinin Intel ile birlikte çalışması muhtemel olsa da, Huang bu konuda ayrıntı vermedi çünkü Feynman GPU tasarımları zaten büyük ölçüde tamamlanmış durumda.

    İlk ürünler 2027 veya 2028’de gelebilir

    Intel ve Nvidia ortaklığının ilk meyveleri 2027’de gelebilir Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Huang, sunucu ve PC ürün hatları için iki ayrı ekibin daha çalıştığını belirtti. Bu, Nvidia tarafında veri merkezi sistem mimarisi ekibi, Intel tarafında ise son kullanıcı CPU/sistem mimarisi ekibi olduğunu düşündürüyor.

    Son kullanıcı odaklı proje ise ayrı bir karmaşıklık içeriyor. Intel CPU ile Nvidia GPU’yu içeren chiplet tasarımının çizimden hacim üretimine ulaşması en az 3–4 yıl sürecek. Bu süreç, SoC mimarisi, boyutlar, performans/güç hedefleri, paketleme teknolojileri (Foveros, EMIB) ve her iki şirketin yazılım yığınlarının derin entegrasyonunu gerektiriyor. Projenin 2024’te başlamış olmasıyla birlikte, ilk ürünlerin 2027 sonu veya 2028 başında piyasaya çıkması beklenebilir. Veri merkezi tarafında ise özel x86 tabanlı işlemcilerin Nvidia’nın yapay zeka odaklı GPU platformlarına entegre edilmesiyle birlikte daha erken sonuçlar alınabileceği belirtiliyor.

