Nvidia ortaklığı sonrası Intel, Arc ekran kartlarına devam edecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel, kısa bir süre önce duyurulan Nvidia ortaklığı sonrası kendi grafik çözümlerinden vazgeçmeyeceğini açıkladı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, Intel’in gelecekteki işlemcilerinde, şirketin geliştirdiği GPU chiplet’lerinin yer alacağını doğrulamıştı. Bu chiplet’ler, Intel’in x86 tabanlı işlemci çekirdeklerinin yanına entegre edilecek ve mevcut Arc grafik birimlerinin yerini alabilecek nitelikte olacak.

Arc ailesi yaşayacak

Ancak Intel, bu durumun kendi grafik ürünlerinin sonu anlamına gelmediğini vurguluyor. Intel, PCWorld’e yaptığı açıklamada, şirketin şu anda özel bir yol haritası paylaşmadığını ancak Nvidia ile yapılan iş birliğinin Intel’in planlarını tamamlayıcı bir unsur olduğunu ve Intel’in GPU ürünleri sunmaya devam edeceğini söyledi. Bu açıklama, kısa süre önce görevinden ayrılan Michelle Johnston Holthaus’un daha önce yaptığı benzer taahhütleri de teyit etmiş oldu.

Nvidia ve Intel arasında tarihi işbirliği: İşte detaylar 23 sa. önce eklendi

Buna rağmen sektörde bazı soru işaretleri bulunuyor. Analistler, Intel’in hem Nvidia hem de AMD gibi güçlü rakiplerle rekabet etmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya devam edip etmeyeceği konusunda şüpheli. Özellikle son dönemde şirketin maliyetleri azaltmak için farklı birimlerini küçültmesi bu kaygıları artırıyor.

Intel’in kendi grafik tarafında kaydettiği ilerlemeler de tamamen göz ardı edilecek gibi görünmüyor. Daha önce Battlemage serisi ile yakalanan ivme ve MSI’ın Claw el konsolu için geliştirilmiş çözümler dikkat çekmişti. Dolayısıyla, şirketin GPU alanında tamamen geri adım atması kısa vadede beklenmiyor.

Intel’in GPU portföyü devam ediyor

Tam Boyutta Gör Intel’in hali hazırda iki büyük GPU serisi bulunuyor: Gaudi ve Shores ailesi kurumsal yapay zeka çözümlerinde, Arc serisi ise son kullanıcı ve iş segmentinde yer alıyor. Zorlu bir başlangıç yapmalarına rağmen bu seriler, fiyat-performans dengesinde güçlü bir konum yakaladı.

Öte yandan şirketin işlemci tarafındaki yol haritası da şekilleniyor. Intel, Panther Lake işlemcilerinde kendi geliştirdiği 3. nesil Xe (Xe3 “Celestial”) mimarisini kullanacak. Bu nesilde Nvidia’dan bir iz görülmeyecek. Ancak bir sonraki adım olan Nova Lake işlemcilerinde Nvidia GPU’larının devreye girmesi bekleniyor. Nova Lake-AX, doğrudan AMD’nin Ryzen AI MAX serisine rakip olacak şekilde tasarlanıyor. İlk söylentiler, 48 adede kadar Xe3 çekirdeğiyle büyük bir iGPU içerdiğini öne sürse de Nvidia RTX tabanlı GPU entegrasyonu bu planı değiştirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia ortaklığı sonrası Intel, Arc ekran kartlarına devam edecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: