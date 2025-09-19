Giriş
    Samsung, Nvidia için 10.000 adet HBM3E çipi tedarik edecek

    Güney Kore kaynaklı bir habere göre teknoloji devi Samsung, Nvidia'nın yapay zeka hızlandırıcıları için 10.000 adet HBM3E 12 katmanlı bellek çipi tedarik edecek.

    Samsung, Nvidia için 10.000 adet HBM3E çipi tedarik edecek Tam Boyutta Gör
    Geçen ay, Samsung’un HBM3E çiplerinin nihayet Nvidia’nın kalite standartlarını karşılamış olabileceğini duyurmuştuk. Şimdi ise, Samsung’un bu çiplerden tam olarak kaç adet sağlayacağı netleşti. AlphaBiz’in raporuna göre Samsung’un Nvidia’ya tedarik edeceği miktar 10.000 adet HBM3E 12 katmanlı çip olacak.

    Samsung tedarik aşamasında

    Samsung, Nvidia için 10.000 adet HBM3E çipi tedarik edecek Tam Boyutta Gör
    Bu çiplerin, geçen yıl piyasaya sürülen 36 GB kapasiteli HBM3E-12H serisinin en üst düzey modeli olduğu tahmin ediliyor. Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, dünya çapında teknoloji şirketlerini AI sunucu çiftlikleri kurmaya yönlendirdi. Apple, Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketler, AMD ve Nvidia tarafından üretilen AI hızlandırıcılarını kullanıyor ve bu hızlandırıcılar HBM3E gibi yüksek performans ve bant genişliği sunan bellek çiplerine ihtiyaç duyuyor.

    Bu çipleri ise sadece Micron, Samsung ve SK Hynix üretebiliyor. Micron ve SK Hynix, Nvidia’ya bunları birkaç nesildir tedarik etse de Samsung, kriterleri karşılamakta zorlanmıştı. Öte yandan bu belleklerin lideri SK Hynix, Nvidia sayesinde ciddi gelir üretmeyi başarmıştı. Şimdi ise Samsung’un pazardaki en gelişmiş HBM3E çipi olan 36 GB kapasiteli ve 1.280 GB/s bant genişliğine sahip HBM3E 12H, uzun süren geliştirme sürecinin ardından nihayet Nvidia tarafından kabul edildi.

