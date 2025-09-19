Samsung, Nvidia için 10.000 adet HBM3E çipi tedarik edecek

Bu çipleri ise sadece Micron, Samsung ve SK Hynix üretebiliyor. Micron ve SK Hynix, Nvidia’ya bunları birkaç nesildir tedarik etse de Samsung, kriterleri karşılamakta zorlanmıştı. Öte yandan bu belleklerin lideri SK Hynix, Nvidia sayesinde ciddi gelir üretmeyi başarmıştı. Şimdi ise Samsung’un pazardaki en gelişmiş HBM3E çipi olan 36 GB kapasiteli ve 1.280 GB/s bant genişliğine sahip HBM3E 12H, uzun süren geliştirme sürecinin ardından nihayet Nvidia tarafından kabul edildi.
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.