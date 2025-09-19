Samsung, Nvidia için 10.000 adet HBM3E çipi tedarik edecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Geçen ay, Samsung’un HBM3E çiplerinin nihayet Nvidia’nın kalite standartlarını karşılamış olabileceğini duyurmuştuk. Şimdi ise, Samsung’un bu çiplerden tam olarak kaç adet sağlayacağı netleşti. AlphaBiz’in raporuna göre Samsung’un Nvidia’ya tedarik edeceği miktar 10.000 adet HBM3E 12 katmanlı çip olacak.

Tam Boyutta Gör Bu çiplerin, geçen yıl piyasaya sürülen 36 GB kapasiteli HBM3E-12H serisinin en üst düzey modeli olduğu tahmin ediliyor. Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, dünya çapında teknoloji şirketlerini AI sunucu çiftlikleri kurmaya yönlendirdi. Apple, Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketler, AMD ve Nvidia tarafından üretilen AI hızlandırıcılarını kullanıyor ve bu hızlandırıcılar HBM3E gibi yüksek performans ve bant genişliği sunan bellek çiplerine ihtiyaç duyuyor.

Bu çipleri ise sadece Micron, Samsung ve SK Hynix üretebiliyor. Micron ve SK Hynix, Nvidia’ya bunları birkaç nesildir tedarik etse de Samsung, kriterleri karşılamakta zorlanmıştı. Öte yandan bu belleklerin lideri SK Hynix, Nvidia sayesinde ciddi gelir üretmeyi başarmıştı. Şimdi ise Samsung’un pazardaki en gelişmiş HBM3E çipi olan 36 GB kapasiteli ve 1.280 GB/s bant genişliğine sahip HBM3E 12H, uzun süren geliştirme sürecinin ardından nihayet Nvidia tarafından kabul edildi.

