Intel Battlemage B770 geliyor: 16 GB VRAM ve dahası

Intel Battlemage B770 doğrulandı
Intel'in orta seviye ekran kartı Arc B770, Linux Boot Log'ta “BATTLEMAGE” PCI cihaz kimliğiyle resmen doğrulandı. Yeni modelin "B770" adı henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak cihazın Arc A770'in devamı niteliğinde olması ve B580'den daha güçlü konumlandırılması nedeniyle bu isimlendirme büyük ölçüde kesinleşmiş görünüyor.
Hatırlatmak gerekirse, mevcut Arc B580 modeli 12 GB VRAM ve 20 Xe2 çekirdeğiyle gelmişti. B770 ise 16 GB VRAM ve 32 Xe2 çekirdek ile kayda değer bir yükseltme sunacak. Bellek tarafında 16 GB kapasite, 256-bit bellek veri yolunu işaret ediyor. Bu da 1440p çözünürlüğü hedefleyecek. Performans tarafında ise B770’in, GeForce RTX 4070 SUPER ve Radeon RX 7900 GRE seviyelerine yaklaşması bekleniyor.
Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer nokta, B770'in yalnızca masaüstü sistemlere değil, dizüstü bilgisayarlara da gelebileceği. Bu durum, Intel'in Battlemage mimarisini daha geniş çapta sunacağı anlamına geliyor olabilir. Arc B770'in kesin çıkış tarihi halen belirsizliğini koruyor. Ancak sektör kaynakları, kartın yıl bitmeden tanıtılacağını ve resmi detayların kısa süre içinde paylaşılacağını söylüyor.
