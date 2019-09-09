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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Primeknit tasarımlı Adidas RPT-01 kablosuz kulaklık tanıtıldı

Adidas RPT-01 adındaki yeni kablosuz kulaklık firmanın Primeknit ayakkabı serisiyle tam uyum sağlıyor. 40 saate varan dinleme süresiyle Adidas RPT-01 satışa çıktı.
9 sa.
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2019 fuarında pek çok iddialı oyuncu kulaklık modelinin sahneye çıktığına şahit olduk. Adidas ise biraz daha kendi çizgileri içerisinde kalarak sporcuları hedefleyen yeni bir kablosuz kulaklık modeli tanıttı.

Adidas RPT-01 özellikleri ve fiyatı

Adidas RPT-01 kablosuz kulaklık modeli Primeknit ayakkabıları ile uyumlu bir şekilde tasarlanmış. Bandın üst kısmı ve kulaklık kapakları Primeknit kumaşı barındırıyor. Ürün konforlu bir şekilde kulağınıza oturuyor ve belirli bir esneme payına sahip. Böylece küçük bölmelere de sığdırabiliyorsunuz. Kapak kumaşı çıkarılıp yıkanabiliyor.

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Sağ kulak kapağının arka kısmında bir joystick mevcut ve bununla ses, müzik oynatıcı gibi kontroller sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden özelleştirilmiş kısa yollar da atayabiliyorsunuz.

Dahili bataryası ile kulaklık 40 saate yakın kablosuz bir deneyim sunuyor. Ayrıca IPx4 sertifikası ile terleme ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Adidas markası olsa da üretim tarafında Zound firması var. Adidas RPT-01 kablosuz kulaklık modeli 169$ fiyat etiketine sahip.

 


https://www.engadget.com/2019/09/06/adidas-workout-headphones-sound-almost-as-stylish-as-they-look/ Yorum Yaz
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