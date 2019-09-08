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Alcatel iki yeni giriş seviyesi telefon duyurdu

IFA 2019 fuarında tanıtılan Alcatel 3X modeli giriş seviyesinde 3 kameralı paket ve çentikli ekran sunuyor. Alcatel 1V ise 100$ altında Android Go işletim sistemi ile geliyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bir yandan kendi markası ile maceraya atılan Çinli TCL diğer yandan Alcatel markası ile yoluna devam ediyor. IFA 2019 fuarında giriş seviyesine yönelik iki akıllı telefon modeli tanıtıldı.

Alcatel 3X özellikleri ve fiyatı

Alcatel 3X modelinde 6.52 inçlik 1600x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Su damlası çentik ve nispeten ince alt çene ile telefon ön paneli çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş. Arka kısımda ise üçlü kamera paketi ve parmak izi okuyucu yer alıyor.

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8 çekirdekli bir MediaTek yonga setinin güç verdiği modelde 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Alcatel 3X baz versiyonu 149 Avro olarak belirlenmiş.

Alcatel 1V özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1V aslında bir Android Go telefonu. Bu bakımdan özellikleri çok daha giriş seviyesinde diyebiliriz. Cihazda 5.5 inçlik 480x960 piksel çözünürlükte bir ekran bulunuyor. 8 çekirdekli bir işlemci 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Arka ve ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera yer alırken 2460mAh kapasiteli batarya günü çıkaramayabilir. 79 Avro fiyat etiketine sahip olan telefonun 3GB RAM bellek seçeneği olacağı da ifade ediliyor.

 


https://www.phonearena.com/news/TCL-announces-Alcatel-3X-Alcatel-1V-budget-Android-smartphones_id118708 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
javaprof 4 sa.
alcatelin haberi neden yapılıyor? fransızlarda vestel haberi yapıyor mu acaba?
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yolyordam35 7 sa.
snapdragon 439 işlemci + 3gb ram + 32gb depolama + 5.7" 1440x720 ekran + 4.000mah pil
çok zor olmasa gerek.
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