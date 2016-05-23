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Priz olan her yerde güçlü WiFi için TP-LINK'ten iki yeni Powerline adaptör

TP-LINK, elektrik hattını internet ağına dönüştürmeyi sağlayan powerline adaptör ailesini genişletiyor. Hızlı, kolay kurulup kullanılan ve WiFi sinyal sorununa kesin çözüm olan iki yeni powerline adap
3 yıl
7,6b
1
10
Ağ Ürünleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kablosuz ağ çözümleri üreten ve bu konuda en geniş ürün yelpazesine sahip olan TP-LINK, iki yeni powerline adaptörü satışa sundu.  Günümüzde hem evlerde hem de ofislerde internet açısından en önemli sorun olan WiFi sinyallerinin her noktaya sorunsuz ulaşması için çözüm oluşturan powerline adaptörler, ev ya da ofisin mevcut elektrik kablolarını kullanarak priz olan her noktaya interneti de taşımayı sağlıyor. Son derece kolay kurulup kullanılan ve WiFi sinyal sorununa kesin çözüm sağlayan powerline adaptörler, özellikle katlı evlerde, sinyal yayılımını engelleyen kalın duvar, ahşap giydirmeler olan binalarda tercih edilmesi gereken ürünler.

TP-LINK’in yeni powerline adaptör kitinden ilki, en yeni ve hızlı kablosuz ağ standardı olan 802.11ac destekli TL-WPA4530KIT.  Hızlı WiFi bağlantısı isteyenler için elektrik hattı üzerinde 500Mbps hız sunan ve çift kanal destekli bu model ideal bir ürün. İki adaptör halinde satışa sunulan ürün, son derece kolay kuruluyor ve elektrik prizi olan her yerde güçlü bir internet bağlantısı sağlıyor. Modeme bağlanarak prize takılan ilk adaptör, elektrik kabloları ile İnterneti iletmeyi sağlıyor. İkinci adaptör ise evin/ofisin hangi bölgesinde internete bağlanmak isteniyorsa oradaki bir prize takılıyor. Sadece ilk kurulumda her iki ürün üzerinde yer alan ‘WPS’ tuşuna basılarak eşleştirme sağlanıyor ve modemin oluşturduğu ağ, istenen yerde klonlanmış oluyor. Böylece aynı şifre ile ağa bağlanılıyor. Cihaz bir kez eşleşilen ağı hatırlıyor ve her seferinde eşleşme yapılması gerekmiyor.
HD video, online oyun gibi yüksek hız gerektiren uygulamaları sorunsuz çalıştırabilen TL-WPA4530KIT, 2.4GHz bandında 300Mbps, 5GHz bandında ise 433Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Ayrıca adaptör üzerinde yer alan üç adet Ethernet girişi sayesinde oyun konsolu, PC, akıllı TV gibi cihazları kablo ile ağa dahil etmek de mümkün oluyor.

Üzerinde yer alan ve bağlantı hızını gösteren LED göstergeler istendiğinde kapatılabiliyor ve örneğin gece ışığın rahatsız etmesi önleniyor. TL-WPA4530KIT’in Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı 95,00 USD (KDV dahil).

TP-LINK’in yeni satışa sunduğu diğer powerline adaptör kiti ise TL-WPA4226KIT model adını taşıyor. Çalışma ve kurulum ilkeleri diğer model ile aynı olan ürün, elektrik kabloları üzerinden 500Mbps veri iletimi sağlıyor. Kablosuz bağlantı hızı ise 300Mbps olan ürün ile elektrik prizi olan her yerde sorunsuz internet erişimi sağlanıyor.

Her iki modelde de adaptörlerden birinin üzerinde ek bir priz yer alıyor. Böylece adaptör takılarak kullanılan prizin yerine çözüm sunulmuş olıyor. İstendiğinde adaptör üzerinde yer alan prize başka bir cihaz bağlanarak elektrik akımı alması sağlanıyor.
Her iki powerline adaptör kiti de 300 metre uzunluğundaki elektirk hattı üzerinde çalışabiliyor. Tek faz üzerindeki prizlerde kullaılabilen powerline adaptörler ister kablolu, ister kablosuz evin/ofisin her yerinde sorunsuz internet bağlantısı için ideal çözümler. Üstelik her yere rahat taşınabildikleri için özellikle kiracılar için yatırım maliyetini koruyarak avantajlı ağ çözümü oluşturuyor.
Her ihtiyaca yönelik çok çeşitli powerline adaptör seçeneği olan TP-LINK’in yeni modeli TL-WPA4226KIT’in tavsiye edilen satış fiyatı  68 USD (KDV dahil) olarak açıklanıyor.

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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu teknoloji bizi yeni geliyor !
millet bu teknoloji üzerinde
free internet bile yapmış !
hackaday.com/...
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Logic_Man 2 yıl SEO-Uzmanı
Bu teknoloji yeni gelmedi senelerdir var. Hatta bu teknoloji üzerinden internet hizmeti veren(yada vermeye çalışan
) İSS bile vardı Türkiye'de. İsmide Metronet'ti.
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metalmilita 2 yıl
Arkadaşlar bunlar repeater' mı? Bizim evde de internetin çekmediği yerler oluyor bir ara repeater alacaktım ama internet hızı düşüyor diye almadım, bu cihazlar da aynı mantıkla mı çalışıyor ?
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siyahtemas 2 yıl
halihazırda kullandığım netmaster powerline altyapısına bunun wireless adaptörünü taksam çalışırlar mı? yani modemden elektriğe netmaster ile bağlı olacak bu wireless, bir fikri veya deneyimi olan var mı?
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savasserter 2 yıl
AV2 standartlarında gigabit ethernet bulunduran bir cihaz olsa belki bu parayı hak edebilir. Eski ve yavaş bir teknolojiye sırf wifi var diye kesinlikle bu kadar para verilmez.
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mcrew 2 yıl
çinliler bir pazara girdiler mi oranın anasını ağlatıyorlar

önümüzdeki dört beş yıl içinde pazarda sadece çinli android telefon üreticileri kalırsa hiç şaşırmam
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mahsur kalan adam 2 yıl savasserter
savasserter
AV2 standartlarında gigabit ethernet bulunduran bir cihaz olsa belki bu parayı hak edebilir. Eski ve yavaş bir teknolojiye sırf wifi var diye kesinlikle bu kadar para verilmez.

Hocam 24 mbps kullanıyorum ama malum genelde 3 mbps oluyor bununla 3 mbps hız alınmaz mı?modem benim odada ve evin diğer yerlerinde neredeyse hiç çekmiyor bu aklıma yattı iş görmez mi?
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CoreXXX 2 yıl
tp-link aldı başını gitti. ürünleride çok güzel. koca zyxel bile dayanamadı bu tp+link e . yönecilerini tanımak isterim
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KalemKolik 2 yıl
Pahalı be. 100tl olsa süper olurdu
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