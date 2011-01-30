Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Probook T101 video inceleme

8 yıl
90b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Android işletim sistemli Probook T101'i inceledik. Probook'un Android işletim sistemiyle kullancılara sunduğu tabletin bütün detayları bu videoda.

Bu videomuzda Android işletim sistemli Probook T101'i inceledik. Probook'un Android işletim sistemiyle kullancılara sunduğu tabletin bütün detayları bu videoda.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 7 yıl
ekranı refesitif olmamasa o zaman fp olurdu o koca ekranda tek parmak kullanmak zorunda olmak ayrıca basınçla çalışması ki ben nokidan biliyor kullanımı çok kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaga20 7 yıl
Bu zaten 90 dolarlık MID ' in tableti zaten kutusundan belli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mako3e 7 yıl
bu bir tablet değil, tablet müsvettesi :)
şaka maka adamı teknolojiden soğutur, steve jobs niye kanser olmuş anlıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byfako96 8 yıl
bu urun den pek bir şey olmaz tek artı yanı çözünürlüğü ve 10 inc lik ekranı . çok eksiği var piyasadaki tablet pc lerin standartına yaklaşması mümkün bile değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Free WiLL 8 yıl
muadili olan çin tabletlerden zerre farkı yok 200 tl den fazla etmez :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 8 yıl

DH açaısından yine bizleri yannıltan taraflı bir inceleme daha.
Fiyat/Performans ı bırak bedava verilse alınacak cihaz değil.
Ekran gün ışığında görülmüyor,
10 derece aşağı ve yukarıdan bakılsa ekran da hiç bir şey gözükmüyor.
Parmak basıncına duyarlı Resistive ekran her zaman uzak durulası birşey.
Froyo 2.2 yok Flash Player yok.
Çöp çöp.
Firma reklam yaptırıyor , DH de F/P deyip bize yediriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 8 yıl
Merak ettigim bir hadise var... Bu ciahzin film oynaticisi, hangi formatlari destekliyor... sadece Mp4 mu? yoksa avi divx, xvid gibi seceneler mevcut mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
İş görmez gibi fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
k_salliK 8 yıl
Ürün şu anda kampanyada satılıyor.
incehesap.com/...
Almak isteyenler kaçırmayabilirler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Bunlar cin mali tabletler hatta bunu markali kutunun altindan cikan asil kutudaki MID yazisindan anlayabilirsiniz tek fabrikadan cikma standart kutu ve icerik ekranlari cok iyi degil ondan oyle duruyo bence ,fakat fiyat avantajlari oldukca iyi ... alacak varsa benim dusuncem bu aletteki eksik android 2.1 ozellikle 2.3 denedikten sonra 2.1 hic iyi degil kaldiki cinli arkadaslarin yeni uretimleri hep 2.2 olmaya basladi bence biraz daha bekleyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 8 yıl
alet bence kesinlikle iş yapar, ama bu 2. android tablet incelemenizde bile ekranlarını özellikle mi kötü göstermeye çalışmışsınız anlamış değilim !!! tavan yansımasından ekrandan hiç birşey anlaşılmıyor. Bunu video yu editlerken bile kimse mi farketmedi. Biraz daha özenerek yapılmasını umuyorum çünkü android iphone oyun incelemesi bile yaparken karanlık ortam kullanıyorsunuz... teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,8b izlenme · 23 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim