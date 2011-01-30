Probook T101 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Android işletim sistemli Probook T101'i inceledik. Probook'un Android işletim sistemiyle kullancılara sunduğu tabletin bütün detayları bu videoda.
Bu videomuzda Android işletim sistemli Probook T101'i inceledik. Probook'un Android işletim sistemiyle kullancılara sunduğu tabletin bütün detayları bu videoda.
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şaka maka adamı teknolojiden soğutur, steve jobs niye kanser olmuş anlıyorum.
DH açaısından yine bizleri yannıltan taraflı bir inceleme daha.
Fiyat/Performans ı bırak bedava verilse alınacak cihaz değil.
Ekran gün ışığında görülmüyor,
10 derece aşağı ve yukarıdan bakılsa ekran da hiç bir şey gözükmüyor.
Parmak basıncına duyarlı Resistive ekran her zaman uzak durulası birşey.
Froyo 2.2 yok Flash Player yok.
Çöp çöp.
Firma reklam yaptırıyor , DH de F/P deyip bize yediriyor.
incehesap.com/...
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