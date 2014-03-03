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Prototip cihaz AllSee, hareket tanıma teknolojisini akıllı telefonlara çok daha etikili şekilde getiriyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Prototip cihaz AllSee, hareket tanıma teknolojisini akıllı telefonlara çok daha etikili şekilde getiriyor
Bazı akıllı telefon modelleri üzerinde el hareketlerini algılayacak teknolojiler bulunuyor ancak bilindiği üzere bu teknolojiler tam anlamıyla kullanışlı bir yapı sağlayamıyor. Bu noktada Washington Üniversitesi (UW) araştırmacıları tarafından geliştirilen prototip cihaz AllSee ise, hareket tanıma teknolojisini akıllı telefonlara çok daha etkili şekilde getirmeyi hedefliyor.
Şimdilik prototip aşamasında olan AllSee, buna rağmen akıllı telefonların arka bölümlerine takılabilecek kadar kompakt bir gövdeye sahip. Gücünü herhangi bir bataryaya ihtiyaç duymadan ortamdaki elektromanyetik enerjiden sağlayan ve bünyesinde ultra düşük enerjili bir verici taşıyan donanım, kişilerin el hareketlerini dahili sensörüyle elektronik dalgaların (Hem enerji hem de el hareketleri için televizyon sinyalleri) değişkenliğine göre algılıyor ve bu sayede akıllı cihazlar yanında diğer birçok teknolojik donanım da (Ev içi güvenlik, sıcaklık, ışık vb.) basit el hareketleri ile kontrol edilebiliyor.
Akıllı telefon modeli üzerinde yapılan denemede 60 cm uzaklıktan %90 doğruluk düzeyinde algılama yapabildiği belirtilen sistemin, sensör tepki süresinin 80 mikro saniye civarında olduğu, bunun da göz açıp kapatmadan 1000 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Washington Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümü asistan profesörü Shyam Gollakota ise sistemi, bataryaya ihtiyaç duymadan dünyanın bir dolar altında maliyete sahip ilk hareket tanıma sistemi olarak tanıtıyor.
Üzerinde araştırma geliştirmeleri devam eden ve büyük potansiyel vaat eden AllSee sistemini tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Prototip cihaz AllSee, hareket tanıma teknolojisini akıllı telefonlara çok daha etikili şekilde getiriyor

http://www.washington.edu/news/2014/02/27/battery-free-technology-brings-gesture-recognition-to-all-devices/ Yorum Yaz
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ouzqan 5 yıl
inşallah yaygınlaşır bu sistem
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freshmind 5 yıl
Konu ile alakası olmadığı için özür dileyerek belirtiyorum , forumda neden konu açılmıyor ?
"Anlık bir hata oluştu" gibi bir durum söz konusu.
Donanım bölümünde konu açmaya çalışıyorum ...
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cceviz 5 yıl
enerji ihtiyacı yüksel değilse süper bir cihaz.
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Elsa 5 yıl
Dh'den bu kadarını beklemezdim mobilde bile rahat bırakmıyorsunuz bu kadar mı paragöz oldunuz


imgur.com/...
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