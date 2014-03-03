Prototip cihaz AllSee, hareket tanıma teknolojisini akıllı telefonlara çok daha etikili şekilde getiriyor

Bazı akıllı telefon modelleri üzerinde el hareketlerini algılayacak teknolojiler bulunuyor ancak bilindiği üzere bu teknolojiler tam anlamıyla kullanışlı bir yapı sağlayamıyor. Bu noktada Washington Üniversitesi (UW) araştırmacıları tarafından geliştirilen prototip cihaz AllSee ise, hareket tanıma teknolojisini akıllı telefonlara çok daha etkili şekilde getirmeyi hedefliyor.

Şimdilik prototip aşamasında olan AllSee, buna rağmen akıllı telefonların arka bölümlerine takılabilecek kadar kompakt bir gövdeye sahip. Gücünü herhangi bir bataryaya ihtiyaç duymadan ortamdaki elektromanyetik enerjiden sağlayan ve bünyesinde ultra düşük enerjili bir verici taşıyan donanım, kişilerin el hareketlerini dahili sensörüyle elektronik dalgaların (Hem enerji hem de el hareketleri için televizyon sinyalleri) değişkenliğine göre algılıyor ve bu sayede akıllı cihazlar yanında diğer birçok teknolojik donanım da (Ev içi güvenlik, sıcaklık, ışık vb.) basit el hareketleri ile kontrol edilebiliyor.

Akıllı telefon modeli üzerinde yapılan denemede 60 cm uzaklıktan %90 doğruluk düzeyinde algılama yapabildiği belirtilen sistemin, sensör tepki süresinin 80 mikro saniye civarında olduğu, bunun da göz açıp kapatmadan 1000 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Washington Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümü asistan profesörü Shyam Gollakota ise sistemi, bataryaya ihtiyaç duymadan dünyanın bir dolar altında maliyete sahip ilk hareket tanıma sistemi olarak tanıtıyor.

Üzerinde araştırma geliştirmeleri devam eden ve büyük potansiyel vaat eden AllSee sistemini tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.washington.edu/news/2014/02/27/battery-free-technology-brings-gesture-recognition-to-all-devices/