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Pulp, artık MBP'nun Retina Ekranına destek sunuyor

6 yıl
3,7b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Pulp, artık MBP'nun Retina Ekranına destek sunuyor
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Yeni nesil Retina ekranlı Macbook Pro’nun satışa sunulmasıyla birlikte Mac App Store’daki Retina Ekran destekli uygulamaların sayısı da her geçen gün artıyor.
Son olarak Acrylic Software’in popüler yazılımlarından Pulp’ın masaüstü sürümü yeni MBP’nun Retina ekranıyla uyumlu grafiklerle donatılıp güncellenerek Mac App Store üzerinden yayınlandı.
Mac App Store’da 9,99 dolarlık etiketiyle satışa sunulan Pulp, RSS beslemeleriyle aldığı son haberleri, gazeteyi andıran arayüzüyle kullanıcılara ulaştırıyor. Pulp’ın ayrıca, iPad’e özel sürümü de bulunuyor.

Pulp, artık MBP'nun Retina Ekranına destek sunuyor
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Pulp, artık MBP'nun Retina Ekranına destek sunuyor
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DH Misafiri 6 yıl
Ya PULSE RSS uygulaması. Bence piyasanın en iyisi ve ücretsizi.
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