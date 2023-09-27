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    WePlay, App Store ve Google Play'de Türkiye'de birinci sırada!

    Oyun ve sosyalleşmenin bir arada sunulduğu mobil uygulama WePlay, Türkiye pazarına giriş yaptıktan kısa bir süre sonra App Store ve Play Store'da birinci sıraya yükseldi.

    WePlay, App Store ve Google Play Store'da Türkiye'de birinci Tam Boyutta Gör

    WePlay, gençlerin oyun oynarken online ortamda sosyalleşmesine imkan tanıyor. Uygulamada bulunan Uzay Vampir Köylü, Kırmızı Işık Yeşil Işık, Çizim Senden, Tahmin Bende ve Sohbet Odası gibi oyunlar ile eğlencenin yanı sıra online kullanıcılar ile birlikte oynama ve bağlantı kurma imkanı sunuyor. Kullanıcılar oyun oynarken sosyalleşmenin ve arkadaş edinmenin fırsatını yakalıyor.

    WePlay, App Store ve Google Play Store'da Türkiye'de birinci Tam Boyutta Gör

    https://weplayapp.com/

    Türkiye’de birinci sırada!

    Eylül ayının başında Türkiye pazarına giren WePlay, kısa sürede yüksek indirilme rakamlarına ulaştı. App Store ve Google Play Store’da ücretsiz oyunlar kategorisinde birinci sıraya yükseldi.

    WePlay, App Store ve Google Play Store'da Türkiye'de birinci Tam Boyutta Gör

    WePlay’den yapılan açıklamaya göre uygulama sürekli olarak geliştirilecek. Kullanıcının talepleri doğrultusunda oyunlara ve sosyal özelliklere yenilikler eklenecek. Türkiye’deki gençlerin eğlenirken sosyalleşmesi ve dünyadaki tüm kullanıcılara ulaşması sağlanacak.

    WePlay (ويبلاي) - Game &amp; Chat WePlay (ويبلاي) - Game &amp; Chat WePlay (ويبلاي) - Game &amp; Chat WePlay (ويبلاي) - Game &amp; Chat Entertainment Ücretsiz 643,3 MB

    WePlay - Oyun &amp; Sohbet WePlay - Oyun &amp; Sohbet WePlay - Oyun &amp; Sohbet WePlay - Oyun &amp; Sohbet WEJOY Pte. Ltd. Eğlence Ücretsiz

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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