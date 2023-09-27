WePlay, App Store ve Google Play'de Türkiye'de birinci sırada!

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WePlay, gençlerin oyun oynarken online ortamda sosyalleşmesine imkan tanıyor. Uygulamada bulunan Uzay Vampir Köylü, Kırmızı Işık Yeşil Işık, Çizim Senden, Tahmin Bende ve Sohbet Odası gibi oyunlar ile eğlencenin yanı sıra online kullanıcılar ile birlikte oynama ve bağlantı kurma imkanı sunuyor. Kullanıcılar oyun oynarken sosyalleşmenin ve arkadaş edinmenin fırsatını yakalıyor.

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Türkiye’de birinci sırada!

Eylül ayının başında Türkiye pazarına giren WePlay, kısa sürede yüksek indirilme rakamlarına ulaştı. App Store ve Google Play Store’da ücretsiz oyunlar kategorisinde birinci sıraya yükseldi.

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WePlay’den yapılan açıklamaya göre uygulama sürekli olarak geliştirilecek. Kullanıcının talepleri doğrultusunda oyunlara ve sosyal özelliklere yenilikler eklenecek. Türkiye’deki gençlerin eğlenirken sosyalleşmesi ve dünyadaki tüm kullanıcılara ulaşması sağlanacak.

WePlay (ويبلاي) - Game & Chat Entertainment Ücretsiz 643,3 MB

WePlay - Oyun & Sohbet WEJOY Pte. Ltd. Eğlence Ücretsiz

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