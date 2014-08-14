Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qnovo hem yazılım hem donanım bazında daha hızlı şarj imkanı sunuyor

4 yıl
211
1
8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qnovo hem yazılım hem donanım bazında daha hızlı şarj imkanı sunuyor

Son dönemde mobil cihazların bataryalarını daha verimli hale getiren pek çok çözümün piyasaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki bunlar batarya teknolojileri ile ilgili değil. Genelde bataryanın kullanımı ile ilgili. Qnovo da çözüm üreten firmalardan birisi. 

Qnovo firması hem donanım hem de yazılım bazında mobil cihazların daha hızlı şarj olmasını sağlayacak bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Teknoloji QNS adlı bir yazılım ve QN200 adlı bir yonga ihtiva ediyor. 

Yonga bataryanın şarj düzeyini, ısısını, şaj geçmişini ve hücre durumunu ölçüyor ve şarj cihazından bataryaya gelmesi gereken en optimal enerji miktarını belirliyor. Sürekli enerji akışı yerine yonga paketler halinde enerji aktarımı sağlıyor. Her paket arasında ölçüm yapmaya devam eden yonga paketlerin hacmini sürekli dengeliyor. Böylece hücreler yoğun enerji akışı altında ezilmiyor ve bataryanın yaşam döngüsü de uzuyor. Ayrıca bataryanın dolum süresi de yaklaşık olarak yüzde 50 azalıyor. 

İlginç olan ise yonga olmadan da yazılımın ölçümleri ve optimizasyonları yapabilmesi. Ancak bu durumda oran yüzde 10'lara kadar düşebiliyor. 

Qnovo şimdiden pek çok akıllı telefon üretici ile görüşme halinde ve çözümlerini pazarlayabilmek için çalışmalar yapıyor. Yıl bitmeden ilk örneklerin piyasada olacağı belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Qnovo-develops-battery-tech-that-charges-your-phone-significally-faster.-Already-pitching-it-to-manufacturers_id59263 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
michael01 4 yıl
şarj hızını artıracaklarına pil kullanım süresini arttırsınlar.Gidilen yerde piriz aranmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
duyuran duyurana, vukuu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 4 yıl
Süper bişi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Paket mantığı çok güzel düşünülmüş. Büyük ihtimalle paket denilen şey, birim zamanda gönderilen akımı değişken enerji.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Görmebak 4 yıl
İnşallah buda diğerleri gibi 1 gün çıkıp ertesi gün yokolmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvari25 4 yıl
umarım bu çalışma pratiğe yansır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Dönüşümlü enerji kullanma +- sonra -+ gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cellat87 4 yıl
gelişsin su piller artık.. yılardar aynı yerinde sayıyor piller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber çantaları satışta 4 yıl Monster Editörleri ödüllerini aldı 4 yıl Sapphire R9 280 Dual-X OC 3GB Ekran Kartı Video İnceleme 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 13 Ağustos 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim