Qnovo hem yazılım hem donanım bazında daha hızlı şarj imkanı sunuyor





Son dönemde mobil cihazların bataryalarını daha verimli hale getiren pek çok çözümün piyasaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki bunlar batarya teknolojileri ile ilgili değil. Genelde bataryanın kullanımı ile ilgili. Qnovo da çözüm üreten firmalardan birisi.





Qnovo firması hem donanım hem de yazılım bazında mobil cihazların daha hızlı şarj olmasını sağlayacak bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Teknoloji QNS adlı bir yazılım ve QN200 adlı bir yonga ihtiva ediyor.





Yonga bataryanın şarj düzeyini, ısısını, şaj geçmişini ve hücre durumunu ölçüyor ve şarj cihazından bataryaya gelmesi gereken en optimal enerji miktarını belirliyor. Sürekli enerji akışı yerine yonga paketler halinde enerji aktarımı sağlıyor. Her paket arasında ölçüm yapmaya devam eden yonga paketlerin hacmini sürekli dengeliyor. Böylece hücreler yoğun enerji akışı altında ezilmiyor ve bataryanın yaşam döngüsü de uzuyor. Ayrıca bataryanın dolum süresi de yaklaşık olarak yüzde 50 azalıyor.





İlginç olan ise yonga olmadan da yazılımın ölçümleri ve optimizasyonları yapabilmesi. Ancak bu durumda oran yüzde 10'lara kadar düşebiliyor.





Qnovo şimdiden pek çok akıllı telefon üretici ile görüşme halinde ve çözümlerini pazarlayabilmek için çalışmalar yapıyor. Yıl bitmeden ilk örneklerin piyasada olacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Qnovo-develops-battery-tech-that-charges-your-phone-significally-faster.-Already-pitching-it-to-manufacturers_id59263