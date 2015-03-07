Qualcomm WiPower manyetik alan kablosuz şarj teknolojisi ön inceleme

Qualcomm'un WiPower isimli kablosuz şarj teknolojisini deneyimledik. Rezence kablosuz şarj standartı ile uyumlu olan WiPower ile 5cm uzaklıktan cihazları şarj etmek mümkün hale geliyor. Tek bir noktad

Qualcomm'un WiPower isimli kablosuz şarj teknolojisini deneyimledik. Rezence kablosuz şarj standartı ile uyumlu olan WiPower ile 5cm uzaklıktan cihazları şarj etmek mümkün hale geliyor. Tek bir noktadan 2 veya 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyoruz. Bu teknolojinin cep telefonları ve tabletler yanında dizüstü bilgisayarlar için de kullanılması bekleniyor.