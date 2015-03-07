Qualcomm WiPower manyetik alan kablosuz şarj teknolojisi ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Qualcomm'un WiPower isimli kablosuz şarj teknolojisini deneyimledik. Rezence kablosuz şarj standartı ile uyumlu olan WiPower ile 5cm uzaklıktan cihazları şarj etmek mümkün hale geliyor. Tek bir noktad
Qualcomm'un WiPower isimli kablosuz şarj teknolojisini deneyimledik. Rezence kablosuz şarj standartı ile uyumlu olan WiPower ile 5cm uzaklıktan cihazları şarj etmek mümkün hale geliyor. Tek bir noktadan 2 veya 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyoruz. Bu teknolojinin cep telefonları ve tabletler yanında dizüstü bilgisayarlar için de kullanılması bekleniyor.
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Cep telefonu sinyalinden en az 1000 kat guclu bir alandan bahsediyoruz sarj icin
Bu arada baz istasyonlarının pekte zararlı olduklarını düşünmüyorum.
Kablo fun'ısın galiba.