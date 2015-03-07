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Qualcomm WiPower manyetik alan kablosuz şarj teknolojisi ön inceleme

4 yıl
10,9b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Qualcomm'un WiPower isimli kablosuz şarj teknolojisini deneyimledik. Rezence kablosuz şarj standartı ile uyumlu olan WiPower ile 5cm uzaklıktan cihazları şarj etmek mümkün hale geliyor. Tek bir noktad
Qualcomm'un WiPower isimli kablosuz şarj teknolojisini deneyimledik. Rezence kablosuz şarj standartı ile uyumlu olan WiPower ile 5cm uzaklıktan cihazları şarj etmek mümkün hale geliyor. Tek bir noktadan 2 veya 3 cihazı aynı anda şarj edebiliyoruz. Bu teknolojinin cep telefonları ve tabletler yanında dizüstü bilgisayarlar için de kullanılması bekleniyor.

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aycibin 4 yıl
Manyetik alanin menzili 1m olsa etrafta saglikli adam kalmaz deli misiniz?

Cep telefonu sinyalinden en az 1000 kat guclu bir alandan bahsediyoruz sarj icin
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therkut 4 yıl
Sonunda teslanın dediğine geleceğiz
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doctor_bey 4 yıl
daha yol kat etmesi lazım, ama umut vadeden bir teknoloji bence
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cyberfalcon 4 yıl
Mesafenin uzaması iyi olmaz. İnsanlar baz istasyonlarından rahatsız oluyor. Bunlar baz istasyonlarına göre çok daha tehlikeli olacaktır. Hem yakın mesafedeler hem güç aktarımı için kullanılacaklar.
Bu arada baz istasyonlarının pekte zararlı olduklarını düşünmüyorum.
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Neyinkafasi 4 yıl
Bence mesafenin en az 1 metre olması gerek.telefonun elimdeyken şarj alması gerek bir yere koyunca clşarj alacaksa kablodan ne farkı kalıyor sonuçta sadece usb ye bağlamıyorsunuz.
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Guest423434424 4 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
Bence mesafenin en az 1 metre olması gerek.telefonun elimdeyken şarj alması gerek bir yere koyunca clşarj alacaksa kablodan ne farkı kalıyor sonuçta sadece usb ye bağlamıyorsunuz.

Kablo fun'ısın galiba.
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brktmr 4 yıl
İnsanlar üzerindeki etkisi nedir acaba ?
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musa_unsal2005 4 yıl
Bence kullanışlı. Bu teknoloji şu anda armut ampüller gibi % olarak düşük ama ilerde %90 ve üstü verimliliğe ulaşır.
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