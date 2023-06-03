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    Tesla'dan Türkiye fiyatlarına zam | Toyota Yaris'e yeni motor geliyor - DH Oto Gündem

    Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Tesla Model Y'ye gelen zam, Yaris'in yeni hibrit motoru ve Citroen'in hafif hibrit versiyonu gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde Tesla Model Y'ye gelen zam, Yaris'in yeni hibrit motoru ve Citroen'in hafif hibrit versiyonu gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Lütfen kanalımıza abone olarak, beğen tuşuna basarak ve bildirimleri açarak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

    00:00 - Tesla Türkiye fiyatlarına zam geldi

    04:55 - DS7 Opera E-TENSE 4x4 360 Türkiye'de

    10:28 - Kia EV9 Türkiye'de yüzde 40 ÖTV dilimine girecek

    16:57 - Fiat'tan Citroen Ami'ye kardeş geldi: Yeni Fiat Topolino

    21:12 - Toyota Yaris'e Hybrid 130 motor geliyor

    25:20 - Citroen C5 Aircross'un hafif hibrit versiyonu tanıtıldı

    31:08 - Toyota RAV4 PHEV, kablosuz şarjlı yolda elektrikli olarak 1942 km mesafe kat etti

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