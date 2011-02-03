RIM, Blackberry App World 2.1'i yayınladı

Akıllı telefon dünyasındaki yarış hızla sürerken, firmalarda kullanıcılarına sundukları hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Blackberry ile akıllı telefon pazarının en önemli oyunucularının başında gelen RIM, uygulama mağazası Blackberry AppWorld 2.1'i kullanıcıların hizmetine sundu.

Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Blackberry AppWorld 2.1'de geliştiriciler tıpkı iOS ve Android'de olduğu gibi uygulamalarına yeni yazılım geliştirme kiti ile gelen Blackberry Ödeme Servisi ile uygulama için ödeme seçeneklerini rahatlıkla entegre edip, kullanıcılara ücret karşılığı oyunlarda yeni bölümler, yeni içerikler sunabilecekler. Ayrıca geliştiriciler, Blackberry App World Vendor Portal ile, uygulamalarının satış performansını daha yakından takip edebilecekler.