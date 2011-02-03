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RIM, Blackberry App World 2.1'i yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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RIM, Blackberry App World 2.1'i yayınladı
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Akıllı telefon dünyasındaki yarış hızla sürerken, firmalarda kullanıcılarına sundukları hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Blackberry ile akıllı telefon pazarının en önemli oyunucularının başında gelen RIM, uygulama mağazası Blackberry AppWorld 2.1'i kullanıcıların hizmetine sundu.

Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Blackberry AppWorld 2.1'de geliştiriciler tıpkı iOS ve Android'de olduğu gibi uygulamalarına yeni yazılım geliştirme kiti ile gelen Blackberry Ödeme Servisi ile uygulama için ödeme seçeneklerini rahatlıkla entegre edip, kullanıcılara ücret karşılığı oyunlarda yeni bölümler, yeni içerikler sunabilecekler. Ayrıca geliştiriciler, Blackberry App World Vendor Portal ile, uygulamalarının satış performansını daha yakından takip edebilecekler.

RIM, Blackberry App World 2.1'i yayınladı
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almila1299 8 yıl
pek işe yarar uygulama yok Blackberry AppWorld, ios ve android in çok gerisinde. yetişmesi pek de düşünülesi değil. yerini korusa yeter, ama onuda yapabilceğini zannetmiyorum, zibil gibi android tel. çıkmakta ios biraz daha tutunacak ama son kullanıcının fiyat/performans isteğine kimse karşı duramaz. eğer dünya uzaylılar tarafından istila edilip insanları değiştirmezse galip andoid olacaktır diye tahmin ediyorum. android pazarı domine edecektir yakın zamanda. aslında her hangi bir şirket çıkarmış olsaydı ios'u bu uygulama desteğini sağlamış olsa bile, andoid karşısında bu kadar güçlü duramazdı. apple'ın fanlarının sağlam olmasından kaynaklanıyor çünkü android ios'un sağladığı desteği bedavaya sağlıyor. tabi adroid çok model olması uygulamaların uyumluluk sorunu yaşamasına neden oluyor bu da tembel tel. üreticilerinin suçu her markanın kendine ait app marketi olmalı ve andoid marketteki her uygulamayı kendi modellerine adapte etmeli. böylelikle akıllı telefon pazarınıda benimba kış açımdan dinlemiş oldunuz. artık her akıllı telefon haberine kopyalar yapıştırırım. :)
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