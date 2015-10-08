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ROCCAT, yeni oyuncu faresi Kova'yı kullanıcıların beğenisine sundu

3 yıl
11,7b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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ROCCAT, yeni oyuncu faresi Kova'yı kullanıcıların beğenisine sundu
 
Oyuncu donanımları konusunda üst düzey çözümleri bulunan ROCCAT, 2009 yılından bu yana satılan ve Kova[+]'nın devam niteliğini taşıyan yeni 2015 model Kova oyuncu faresini görücüye çıkarttı.
Tuş yerleşimi ve gövde yapısıyla hem sol hem de sağ el ile kullanılabilecek bir alternatif oluşturan 2015 ROCCAT Kova, farklı renkleri bulunan aydınlatma sistemiyle oyuncuların dikkatlerini üzerine çekebilmeyi başarıyor. 3500 DPI seviyesindeki Pro-Optic R6 sensörüyle yüksek performans vaadeden fare, "Overdrive" adı verilen özel moduyla da bu seviyeyi tam 7000 DPI seviyesine çıkartabiliyor.
Gücünü 72MHz'lik Turbo Core V2 32-bit ARM tabanlı MCU'dan alan yeni ROCCAT Kova, yan taraflarında yer alan tuşlara yapılan atamaları 512KB'lık dahili hafızası tutabiliyor. Windows işletim sistemli bilgisayarlarla USB 2.0 üzerinden haberleşen fare, biraz daha derine inmek gerekirse 1ms tepki süresi, 20G hızlanma ve 1000 Hz "polling" değeri gibi detaylar taşıyor.
Şimdilik resmi satış fiyatı belli olmayan 2015 ROCCAT Kova, 17 Kasım tarihinde raflardaki yerini alıyor.
ROCCAT, yeni oyuncu faresi Kova'yı kullanıcıların beğenisine sundu
 

http://www.guru3d.com/news-story/roccat-announces-kova-gaming-mouse.html Yorum Yaz
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hagi10best 3 yıl
Simetrik fareler elime tam oturmuyor. Onun disinda iyi gibi.
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ø 3 yıl
Baya güzel yapmışlar.
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EmreDFace 3 yıl
Farklı bir tasarım olmuş.
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grafman09 3 yıl
Bildiğimiz kova mı ? :) diycem, yok demeyeyim...
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hayrikoc61 3 yıl
Fiyatı uygun gelirse bizzat alacağım.
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disaster68 3 yıl
fena durmuyor fiyati Uygun olursa alinir su ana Kadar cikmis bütün roccat mauslari kullandim en begendigim roccat kone pure oldu birde yeni cikan roccat nyth denedim yüzeyi cok kaygan oldugu icin geri iade ettim alcak olanlarin haberi olsun Bilgi icin tesekkürler
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GrıezmaNN 3 yıl
Overdrive olayı pekçok arızaya sebebiyet verecek ve gereksiz gibime geliyor.
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