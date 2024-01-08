Samsung ilk Gaming Hub kontrolcüsünü tanıttı

Teknoloji Editörü
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Samsung Electronics, CES 2024 kapsamında uyumluluk, kalite, performans, güvenlik ve güvence sağlayarak Samsung cihazlarına özel ürünler oluşturmak için oyun aksesuarı üreticileriyle iş birliği yapan bir platform olan " Designed for Samsung Gaming Hub"ı tanıttı. Firma zaten TV’lerinden monitörüne kadar bulut oyun arayüzü olan Gaming Hub’ı bir süredir kullanıyordu. Şimdi ise bu platforma yönelik ilk kontrolcüsünü de tanıtmıştı oldu. Samsung, Gaming Hub kontrolcü ile oyun aksesuarı pazarına girdi
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Samsung'un Gaming Hub'ı, kullanıcıların bir PC veya oyun konsoluna ihtiyaç duymadan çeşitli oyunları doğrudan Samsung TV'lerinde oynamalarını sağlayan bulut tabanlı bir oyun platformu olarak öne çıkıyor.
Xbox Game Pass, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut, Utomik, GeForce Now ve Antstream Arcade gibi çeşitli oyun akışı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, platform YouTube, Spotify ve Twitch gibi popüler içerik servislerinden akışı da destekliyor.
Bu bağlamda Samsung'un
Performance Designed Products (PDP) ile yaptığı oraklık, Xbox kontrolcüsüne benzeyen ve Samsung kullanıcıları için oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Replay Midnight Blue renkli oyun kontrolcüsünün oluşturulmasıyla sonuçlandı. Oyun kontrolcüsü resmi olarak CES 2024'te sergileniyor ve "Designed for Gaming Center" markası altında satışa çıkarılacak. Samsung Gaming Hub gamepad fiyatı
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Samsung Gaming Hub kontrolcü, uzun süreli oyunlar için
40 saatlik olağanüstü bir pil ömrü sunarken, düşük gecikmeli Bluetooth bağlantısına da sahip. Ayrıca, Samsung Gaming Hub'a hızlı erişim için bir ana ekran düğmesi ve TV için özel ses ve güç düğmeleri içeriyor. Samsung Gaming Hub kontrolcü halihazırda 49,99 dolar fiyat etiketiyle birlikte PDP web sitesi, Amazon ve BestBuy dahil olmak üzere çeşitli platformlarda ön sipariş için mevcut durumda.
Kaynakça
https://news.samsung.com/global/samsung-to-unveil-new-designed-for-samsung-gaming-hub-partner-accessory-program-at-ces-2024
https://www.gizmochina.com/2024/01/07/samsung-gaming-controller-launch/
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.