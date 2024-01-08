Samsung ilk Gaming Hub kontrolcüsünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, CES 2024 kapsamında uyumluluk, kalite, performans, güvenlik ve güvence sağlayarak Samsung cihazlarına özel ürünler oluşturmak için oyun aksesuarı üreticileriyle iş birliği yapan bir platform olan "Designed for Samsung Gaming Hub"ı tanıttı. Firma zaten TV’lerinden monitörüne kadar bulut oyun arayüzü olan Gaming Hub’ı bir süredir kullanıyordu. Şimdi ise bu platforma yönelik ilk kontrolcüsünü de tanıtmıştı oldu.

Samsung, Gaming Hub kontrolcü ile oyun aksesuarı pazarına girdi

Tam Boyutta Gör Samsung'un Gaming Hub'ı, kullanıcıların bir PC veya oyun konsoluna ihtiyaç duymadan çeşitli oyunları doğrudan Samsung TV'lerinde oynamalarını sağlayan bulut tabanlı bir oyun platformu olarak öne çıkıyor. Xbox Game Pass, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut, Utomik, GeForce Now ve Antstream Arcade gibi çeşitli oyun akışı seçenekleri sunuyor. Ayrıca, platform YouTube, Spotify ve Twitch gibi popüler içerik servislerinden akışı da destekliyor.

TOGG Sedan geliyor 2 sa. önce eklendi

Bu bağlamda Samsung'un Performance Designed Products (PDP) ile yaptığı oraklık, Xbox kontrolcüsüne benzeyen ve Samsung kullanıcıları için oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Replay Midnight Blue renkli oyun kontrolcüsünün oluşturulmasıyla sonuçlandı. Oyun kontrolcüsü resmi olarak CES 2024'te sergileniyor ve "Designed for Gaming Center" markası altında satışa çıkarılacak.

Samsung Gaming Hub gamepad fiyatı

Tam Boyutta Gör Samsung Gaming Hub kontrolcü, uzun süreli oyunlar için 40 saatlik olağanüstü bir pil ömrü sunarken, düşük gecikmeli Bluetooth bağlantısına da sahip. Ayrıca, Samsung Gaming Hub'a hızlı erişim için bir ana ekran düğmesi ve TV için özel ses ve güç düğmeleri içeriyor. Samsung Gaming Hub kontrolcü halihazırda 49,99 dolar fiyat etiketiyle birlikte PDP web sitesi, Amazon ve BestBuy dahil olmak üzere çeşitli platformlarda ön sipariş için mevcut durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Samsung ilk Gaming Hub kontrolcüsünü tanıttı