RTX 2070, GTX 1080’den hızlı olacak

Eline Zotac imzalı özel tasarım bir RTX 2070 geçen bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda ortaya çıkan kart görünüşe göre Pascal GPU’lu GTX 1080’in önünde.

GTX 1080'in önünde

İlk bakışta dikkatleri çektiği üzere skor tüm sistemi değerlendiren bir benchmark testine ait, dolayısıyla yeni kartı GTX 1080’le birebir kıyaslamak güç. Buna karşın test sisteminde yer alan Core i7-8700K’nın stok hızlarda görev yapması sebebiyle aynı işlemci ve GTX 1080’in kullanıldığı sistemlerin aldığı puana göre yorum yapılabilir.

GTX 1080’li sistemlerin ortalama 7500 puan aldığı göz önünde bulundurulursa söz konusu sistemin 8151 puanlık skorundan RTX 2070’in GTX 1080’den hızlı olduğu anlaşılıyor.

Teknik detaylar

RTX 2070’in teknik detaylarını paylaşarak sözlerimizi noktalayalım. Kalbinde TU106 GPU’sunun yer aldığı RTX 2070’te 2304 adet işlem birimi bulunuyor.

12 nm FinFET sürecinden GPU’ya bellek tarafında 8 GB kapasiteli GDDR6 tip bellek eşlik ediyor. Bellek veri yolu desteğinin 256 bit seviyesinde olduğu kartın bellek bant genişliği ise 448 GB/s şeklinde.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2070-3dmark-timespy-benchmark-leak/

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Son olarak frekanslara baktığımızda ise testte yer alan modelboost frekansa çıkmış olsa da referans modellerarasında görev yapacak ki bu rakam OC modunda 1710 Mhz’e kadar tırmanabiliyor. Modellerde yer alacakbellekler isehıza sahip olacak.