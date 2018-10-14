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RTX 2070, GTX 1080’den hızlı olacak

Nvidia’nın önümüzdeki hafta satışa sunacağı kartlara dair performans değerleri internete düşmeye başladı. Son gelen haberlerde RTX 2070’in benchmark skorlarına yer verildi.
7 ay
7,7b
1
43
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Eline Zotac imzalı özel tasarım bir RTX 2070 geçen bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda ortaya çıkan kart görünüşe göre Pascal GPU’lu GTX 1080’in önünde.

GTX 1080'in önünde 

İlk bakışta dikkatleri çektiği üzere skor tüm sistemi değerlendiren bir benchmark testine ait, dolayısıyla yeni kartı GTX 1080’le birebir kıyaslamak güç. Buna karşın test sisteminde yer alan Core i7-8700K’nın stok hızlarda görev yapması sebebiyle aynı işlemci ve GTX 1080’in kullanıldığı sistemlerin aldığı puana göre yorum yapılabilir.
GTX 1080’li sistemlerin ortalama 7500 puan aldığı göz önünde bulundurulursa söz konusu sistemin 8151 puanlık skorundan RTX 2070’in GTX 1080’den hızlı olduğu anlaşılıyor.

Teknik detaylar 

RTX 2070’in teknik detaylarını paylaşarak sözlerimizi noktalayalım. Kalbinde TU106 GPU’sunun yer aldığı RTX 2070’te 2304 adet işlem birimi bulunuyor.
12 nm FinFET sürecinden GPU’ya bellek tarafında 8 GB kapasiteli GDDR6 tip bellek eşlik ediyor. Bellek veri yolu desteğinin 256 bit seviyesinde olduğu kartın bellek bant genişliği ise 448 GB/s şeklinde.
Son olarak frekanslara baktığımızda ise testte yer alan model 1950 Mhz’lik GPU boost frekansa çıkmış olsa da referans modeller 1410 MHz ile 1620 MHz arasında görev yapacak ki bu rakam OC modunda 1710 Mhz’e kadar tırmanabiliyor. Modellerde yer alacak GDDR6 bellekler ise 14 Gbps hıza sahip olacak.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2070-3dmark-timespy-benchmark-leak/ Yorum Yaz
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Emre-Dylan 7 ay en beğenilen Escapetolife
Escapetolife
RTX serisinin çoğu 2 slot kalınlığını aşıyor, 3 slotlu kartlar bile çıktı giderek ağırlaştı. Teknoloji ilerledikçe küçülmesi, tükettiği enerji düşmesi gerekirken aynı kalıyor yada artıyor. Madem öyle 6 slot genişliğinde olsun çok daha yüksek hızlarda çalışabilsin bu mudur gelişme.

Adamlar piyasada tekelleşme durumunda olduğu için kafalarına göre kart çıkartıyor açıklaması bu kadar basit. Bak intele adamlar yıllardır 4 çekirdek işlemci çıkartıyordu şimdi ise 6 ve 8'e çıkardı amd yüzünden.
EscapetolifeRTX serisinin çoğu 2 slot kalınlığını aşıyor, 3 slotlu kartlar bile çıktı giderek ağırlaştı. Teknoloji ilerledikçe küçülmesi, tüke...
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Yanıtla +18
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Escapetolife 7 ay
RTX serisinin çoğu 2 slot kalınlığını aşıyor, 3 slotlu kartlar bile çıktı giderek ağırlaştı. Teknoloji ilerledikçe küçülmesi, tükettiği enerji düşmesi gerekirken aynı kalıyor yada artıyor. Madem öyle 6 slot genişliğinde olsun çok daha yüksek hızlarda çalışabilsin bu mudur gelişme.
RTX serisinin çoğu 2 slot kalınlığını aşıyor, 3 slotlu kartlar bile çıktı giderek ağırlaştı. Teknoloji ilerledikçe küçülmesi, tükettiği enerji düşmesi gerekirke...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Arisaka 7 ay
Allah akıl fikir versin GTX1080 dengi kart için 5K ya çıkarsa alırım diyen insanlar var

He RTX olayı zaten ayrı saçmalık daha piyasada adam akıllı RTX destekleyen oyun yok olsa da şuan ki RTX kartların yetmediği açık şekilde belli. 2080 Ti bile Ray Tracing için BF V de 1080p de çalışıyor hal böyle iken 2070 den ne bekliyorsunuz? 2070 alacak adamın zerre kadar kafa çalışmıyordur kusura bakmayın. Ray tracing olayı oturana kadar zaten çok daha fazla RTX ünitesi barındıran kartlar piyasaya çıkmış olacak haliyle 2070 ciddi anlamda ölü yatırım diyebiliriz.
Allah akıl fikir versin GTX1080 dengi kart için 5K ya çıkarsa alırım diyen insanlar varHe RTX olayı zaten ayrı saçmalık daha piyasada adam akıl...
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Emre-Dylan 7 ay
2070 alacak olanlara enayi diyen insan kılıklıları haklı çıktı 2070 tırt çıktı param var 2080 alacağım size inat pis fakirler
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MuratBayrakçı 7 ay
2070'i bilmem de her yeni sürücü ile performansı artan Vega 56 ve Vega 64 test sonuçlarında aslında hepimize göz kırpıyor, GTX 1070-GTX1080 arası performans veren Vega56' yı yurt dışından uygun yakalarsam alır geçer üç yıl daha keyfime bakarım.
guru3d.com/...
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MuratBayrakçı 7 ay MuratBayrakçı
diyip KDV indiriminde ki GTX1080'e hallenmek...
hepsiburada.com/...
imkanı olan kaçırmasın Asus ROG STRIX Nvidia GeForce GTX 1080 3.455 TL COD4 hediyeli.
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woundedknee 7 ay MuratBayrakçı
Asus Strix Vega 3400 Tl link verdiğin sitede, yurtdışından daha ucuz.
Ben Asus Strix Vega 64 sipariş ettim az önde.
Vega 56 ile arasında gidip geldim,64 olanı aldım.
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vyesovshchikov 7 ay
Ya ne olacaktı? Başka bir şey mi düşünüyordunuz?
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furkankaya585587 7 ay
Bu her zaman böyle oldu. 1060'da 970'den iyi oldu.
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OPTİMİST 7 ay
Önceki nesilde elinde 980 Tİ olanlar tedirgindi ama bu sefer 2NCİ EL 1080 Tİ her türlü avantaja bindi.. RTX 2070'den daha ucuza , RTX 2080'e yakın performans..
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_Dominic_Toretto_ 7 ay
Vatan'da da listelenmiş kartlar. Orası daha bir içler acısı.
5.597
vatanbilgisayar.com/...
6.134
vatanbilgisayar.com/...
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Jacques Reverdi 7 ay
Vay anasını ne büyük haber! Eskiden 1070, 980ti'ı performans olarak geçer ve bunu 970le aynı fiyata yapardı. Şimdi de olması gereken 2070in, 1080ti performansını 1070le aynı fiyata vermesiydi (400 dolar). Peki şu anki durum ne? 2070, 600 dolar ve 1080 performansında ve donanımhaber bunu haber yapıyor. Yalamaya devam.
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mamad 7 ay Jacques Reverdi
Yalana gerek yok.
980ti'ı az farkla geçen 1070, 380-450 dolara tanıtıldı, piyasada çok bulunmadığı için 450 doların altında görmedik. Tam 400 dolar civarına inecekken mining işi patladı, fiyatlar uçtu gitti.
970 çıkışında 330 dolardı. İlk günden özel tasarımlar 350 dolardan satıldı. Yani hiçbir zaman aynı fiyat olmadı. Bu bir.
İkincisi ise, 970'ten 1070'e geçerken aynı zamanda 28nmden 14/16nmye geçildi. Yani üretim tekniği iki katın üzerine bir sıçrayışı tek seferde gerçekleştirdi. Şimdi ise 12nmye geçildi. Kaldı ki 12nm de 14nm'nin çakması. Bir çeşit ara nod. Öyle büyük bir sıçrama olmadığı belli. Ryzen'in 12nm olan yeni serisine bakın, anlarsınız.
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_Dominic_Toretto_ 7 ay
2070, 499 Dolar'dan çıkmalıydı 1070 379'dan çıkmış mesela. NV her yeni modelde fiyat yükseltiyor.
Tüm inceleme linkleri
videocardz.com/...
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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_Dominic_Toretto_ 7 ay
2070, 499 Dolar'dan çıkmalıydı 1070 379'dan çıkmış mesela. NV her yeni modelde fiyat yükseltiyor.
Tüm inceleme linkleri
videocardz.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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