RTX 2070, GTX 1080’den hızlı olacak

Eline Zotac imzalı özel tasarım bir RTX 2070 geçen bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda ortaya çıkan kart görünüşe göre Pascal GPU’lu GTX 1080’in önünde.
GTX 1080'in önünde
İlk bakışta dikkatleri çektiği üzere skor tüm sistemi değerlendiren bir benchmark testine ait, dolayısıyla yeni kartı GTX 1080’le birebir kıyaslamak güç. Buna karşın test sisteminde yer alan Core i7-8700K’nın stok hızlarda görev yapması sebebiyle aynı işlemci ve GTX 1080’in kullanıldığı sistemlerin aldığı puana göre yorum yapılabilir.
GTX 1080’li sistemlerin ortalama 7500 puan aldığı göz önünde bulundurulursa söz konusu sistemin 8151 puanlık skorundan RTX 2070’in GTX 1080’den hızlı olduğu anlaşılıyor.
Teknik detaylar
RTX 2070’in teknik detaylarını paylaşarak sözlerimizi noktalayalım. Kalbinde TU106 GPU’sunun yer aldığı RTX 2070’te 2304 adet işlem birimi bulunuyor.
12 nm FinFET sürecinden GPU’ya bellek tarafında 8 GB kapasiteli GDDR6 tip bellek eşlik ediyor. Bellek veri yolu desteğinin 256 bit seviyesinde olduğu kartın bellek bant genişliği ise 448 GB/s şeklinde.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2070-3dmark-timespy-benchmark-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar piyasada tekelleşme durumunda olduğu için kafalarına göre kart çıkartıyor açıklaması bu kadar basit. Bak intele adamlar yıllardır 4 çekirdek işlemci çıkartıyordu şimdi ise 6 ve 8'e çıkardı amd yüzünden.
He RTX olayı zaten ayrı saçmalık daha piyasada adam akıllı RTX destekleyen oyun yok olsa da şuan ki RTX kartların yetmediği açık şekilde belli. 2080 Ti bile Ray Tracing için BF V de 1080p de çalışıyor hal böyle iken 2070 den ne bekliyorsunuz? 2070 alacak adamın zerre kadar kafa çalışmıyordur kusura bakmayın. Ray tracing olayı oturana kadar zaten çok daha fazla RTX ünitesi barındıran kartlar piyasaya çıkmış olacak haliyle 2070 ciddi anlamda ölü yatırım diyebiliriz.