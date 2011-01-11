Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rakamlarla CES 2011

Teknoloji tutkunlarını Ocak ayının ilk haftasında Las Vegas'a yönelten Tüketici Elektroni Fuarı (CES2011) geride kaldı. Şimdi dilerseniz CES 2011'i birde rakamların gözüyle inceleyelim.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji tutkunlarını Ocak ayının ilk haftasında Las Vegas'a yönelten Tüketici Elektroni Fuarı (CES2011) geride kaldı. Özellikle tablet teknolojilerinin dikkat çektiği fuarda, mobil cihazlar ve Android 3.0'ın resmen duyurulması gibi gelişmeler mobil teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürmüş gibi görünüyor. Şimdi dilerseniz geride bıraktığımız CES 2011'i rakamlarla özetleyelim.

2700 Las Vegas'ta yeni oyuncaklarını tanıtan teknoloji firması

30000 Fuarda yer alan uluslararası katılımcı sayısı

80 Uluslararası katılımcıların gelmiş olduğu ülke sayısı

80 Fuar süresince tanıtılan tabletlerin sayısı

3.0 Android Honeycomb işletim sisteminin sürüm numarası

4 Android Honeycomb işletim sistemiyle birlikte üretilecek tabletlerin sayısı

250 CES 2011'de verilen konferans sayısı

900 Konferanslardaki toplam konuşmacı sayısı

158000 3 Ocak'tan bu yana CES 2011'le ilgili tweet sayısı

1 Ford'un fuarda duyurusunu yaptığı elektrikli otomobil sayısı, Ford Focus Electric


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare 8 yıl MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim