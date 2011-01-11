Rakamlarla CES 2011

Teknoloji tutkunlarını Ocak ayının ilk haftasında Las Vegas'a yönelten Tüketici Elektroni Fuarı (CES2011) geride kaldı. Özellikle tablet teknolojilerinin dikkat çektiği fuarda, mobil cihazlar ve Android 3.0'ın resmen duyurulması gibi gelişmeler mobil teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürmüş gibi görünüyor. Şimdi dilerseniz geride bıraktığımız CES 2011'i rakamlarla özetleyelim.
2700 Las Vegas'ta yeni oyuncaklarını tanıtan teknoloji firması
30000 Fuarda yer alan uluslararası katılımcı sayısı
80 Uluslararası katılımcıların gelmiş olduğu ülke sayısı
80 Fuar süresince tanıtılan tabletlerin sayısı
3.0 Android Honeycomb işletim sisteminin sürüm numarası
4 Android Honeycomb işletim sistemiyle birlikte üretilecek tabletlerin sayısı
250 CES 2011'de verilen konferans sayısı
900 Konferanslardaki toplam konuşmacı sayısı
158000 3 Ocak'tan bu yana CES 2011'le ilgili tweet sayısı
1 Ford'un fuarda duyurusunu yaptığı elektrikli otomobil sayısı, Ford Focus Electric
Yorum Yaz Paylaş Tweetle