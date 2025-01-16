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    Las Vegas güneş enerjisine geçiyor; Hedef yüzde 100 yenilenebilir enerji

    Las Vegas'taki oteller ve kumarhaneler, tamamen yenilenebilir enerjiye geçmek için önemli adımlar atılıyor. Bölgede Tesla bataryaları ve fotovoltaik panellerle önemli bir proje kuruluyor.
    Las Vegas güneş enerjisine geçiyor Tam Boyutta Gör
    Las Vegas'taki resort otellerin ve büyük kumarhanelerin bulunduğu bölge olan Las Vegas Strip, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağarlayan cazibe merkezlerini sürekli açık tutmak için yoğun enerji tüketiyor Öyle ki bu şeritteki elektrik tüketimi tüm Las Vegas şehrindeki tüketimin yüzde 20'sine denk geliyor. Las Vegas'ın karbon ayak izini küçültebilmesi için bu bölgenin yenilenebilir enerjiye geçmesi büyük önem taşıyor. Bu yüzden son dönemde bu konuda önemli adımlar atılıyor.

    Bu bölgede bulunan resort oteller, enerji ihtiyaçlarını güneş enerjisinden karşılayabilmek için Nevada merkezli Estuary Power şirketiyle 340 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma kapsamında Escape Solar and Storage Project adı verilen proje hayata gerilecek.

    Las Vegas Strip'teki İşletmeler, Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçmeyi Hedefliyor

    Bu projenin güneş enerjisi üretme ve depolama olmak üzere iki ayağı olacak. Las Vegas'ta kurulan JinkoSolar güneş panelleri 180 MW fotovoltaik (PV) kapasitesi sunarken, yanı sıra kurulacak 400MWs kapasiteli Tesla batayalar Las Vegas Strip'teki otellere 7/24 elektrik sağlanmasını mümkün hâle getirecek. Bu elektriğin büyük bölümü (115 MW) MGM Resorts International'ın otellerine ve kumarhanelerine gidecek. Geri kalan elektrik ise o bölgedeki diğer resort otellere ve bölgenin elektrik şebekesine dağıtılacak.

    Dünyadaki en büyük kumarhane şirketi olan MGM Resorts International, 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor. Nevada eyaleti tarafından belirlenen standartlar gereği Las Vegas'taki otellerin ve kumarhanelerin 2030'a kadar elektrik ihtiyaçlarının en az yüzde 50'sini yenilenebilir enerjiden sağlamaları gerekiyor. Bölgedeki otellerin ve eğlence merkezlerinin birçoğu şimdiden yüzde 40'ı geçmiş durumda. Bölgedeki diğer işletmeciler de MGM Resorts International ile benzer anlaşmalara imza atarak, yakın bir gelecekte elektrik ihtiyaçlarının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamak için önemli adımlar atıyorlar. Las Vegas hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçiyor.

    Bu yıl içinde faaliyete geçmesi beklenen projenin bir diğer dikkat çekici noktası da yerel olarak geliştirilip kurulacak olması. Las Vegas'ın hemen kuzeyinde bulunan Lincoln Country'de geliştirilen bu proje, bölgeye 80 milyon dolar gelir getirecek.

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    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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