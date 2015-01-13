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Ramos'dan Core M işlemcili tablet modeli

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ramos'dan Core M işlemcili tablet modeli

Ülkemizde de tablet modellerine rastladığımız ve alt seviye pazarın beğenilen oyuncularından olan Ramos, bu kez Intel'in Broadwell tabnalı Core M işlemcisi taşıyan üst seviye bir tablet modeli ile karşımızda. 

Ramos M12 adındaki model 1.1GHz saat hızında çalışan Intel Core M-5Y70 yongasetinden gücünü alıyor ve Intel HD 5300 grafik birimini de beraberinde getiriyor. Core M işlemcili tablet modelleri henüz görücüye çıkmaya başladığı için Ramos M12 bu açıdan ilk tablet modellerinden birisi olacak. Fansız bir yapıya sahip olan modelde 11.6 inçlik Full HD ekran kullanılmış.

8000mAh gücündeki bataryası ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan Ramos M12, USB 3.0 ve HDMI bağlantılarına sahip. Modelin arka kısmında entegre bir stand yer alıyor ve cihazı farklı pozisyonlarda kullanmanıza olanak tanıyor. Cihazda Windows 8.1 işletim sistemi mevcut. 

Ramos M12 modelinin diğer bir dikkat çeken özelliği ise klavye aksesuarı. Surface Pro modelinden hatırlayacağımız klavye aksesuarı istendiği zaman bir kılıf gibi üzerine kapanabiliyor. Klavye üzerinde bir touchpad de mevcut. Ramos'un M12 modelini ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunacağı bilinmiyor.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/ramos-m12-tablet-runs-on-intel-processor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
electro_g 4 yıl

Millet tutturmuş bi 1.1ghz, yahu up to 2.6 Ghz, en üst versiyonu Intel® Core M-5Y71 zaten 1.2 ghz
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qazxcv 4 yıl
1.1 ghz azmış. Her ne kadar çok çekirdekli olsa da bazı uygulamalarda tek çekirdeğin azami gücü önemli oluyor.
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MCErgun 4 yıl
Core M baytrail a göre daha mı yukarıda performans olarak?
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yenerbalcı 4 yıl
ucuz ve ssd takılan cihaz olursa alınır
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magicool 4 yıl MCErgun
MCErgun
Core M baytrail a göre daha mı yukarıda performans olarak?

Islemci olarak baytrail platformuyla kiyaslanmiyacak kadar guclu arastirin temelde tablet sektorunde bi devrim olacagini goreceksiniz
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Umutcan 4 yıl MCErgun
MCErgun

Core M baytrail a göre daha mı yukarıda performans olarak?

CoreM'in performansı ultrabook için hazırlanan i5'lerle aynı seviyede. Baytrail atom platformuna ait ve oldukça aşağıda kalıyor performans olarak.
i5'e göre avantajı ise 4.5w tdp'ye sahip olması ve az ısınması. Dolayısıyla batarya süresi uzarken, daha ince ve fansız cihazlar yapılabiliyor.
CoreM serisinin ileriki versiyonları arm tabletleri tamamen mantıksız kılabilir, onun yerine windows 10'lu yada çift işletim sistemli tabletler ön plana çıkmaya başlayabilir.
O yüzden çok büyük bir atılım.
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xmasx 4 yıl
Herkes daha cok kompakt, ergonomık cihazlar isitiyor. Umarim İnteli bu Core M islemcileri daha gelistirerek gercek tablet bilgisayarlarin onunu acar. Sahsen umutluyum bu konuda.
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aybey 4 yıl
exper, grundig vs. bu vaio tab 11 modeli çakmasından (kasa olarak) geçen sene yapmışlardı.
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El_domingo 4 yıl
FİYATI UYGUN OLSA KAGIT UZERİNDEKİ OZELLİKLERİ SUPER
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ALBAY 4 yıl
SSD var mı bunda acep? Bir de ram en az 3gb olaydı iyiydi.
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doctor_bey 4 yıl
Ramos uygun fiyatlı ürünler yapıyordu genelde, umarım bu cihazda uygun fiyatlı olur ve piyasadaki makinelere küçük bir servet isteyen firmalara rakip olur.
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ulubatlısinan 4 yıl
İşte bu; bizi hem pc hem tablet taşımaktan kurtarın, ne bi notebook kadar hantal ne bi tablet kadar işlevselsiz değil... Kitap niyetine al koltuğunun altına gezdir.
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