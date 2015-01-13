Ramos'dan Core M işlemcili tablet modeli





Ülkemizde de tablet modellerine rastladığımız ve alt seviye pazarın beğenilen oyuncularından olan Ramos, bu kez Intel'in Broadwell tabnalı Core M işlemcisi taşıyan üst seviye bir tablet modeli ile karşımızda.





Ramos M12 adındaki model 1.1GHz saat hızında çalışan Intel Core M-5Y70 yongasetinden gücünü alıyor ve Intel HD 5300 grafik birimini de beraberinde getiriyor. Core M işlemcili tablet modelleri henüz görücüye çıkmaya başladığı için Ramos M12 bu açıdan ilk tablet modellerinden birisi olacak. Fansız bir yapıya sahip olan modelde 11.6 inçlik Full HD ekran kullanılmış.





8000mAh gücündeki bataryası ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan Ramos M12, USB 3.0 ve HDMI bağlantılarına sahip. Modelin arka kısmında entegre bir stand yer alıyor ve cihazı farklı pozisyonlarda kullanmanıza olanak tanıyor. Cihazda Windows 8.1 işletim sistemi mevcut.





Ramos M12 modelinin diğer bir dikkat çeken özelliği ise klavye aksesuarı. Surface Pro modelinden hatırlayacağımız klavye aksesuarı istendiği zaman bir kılıf gibi üzerine kapanabiliyor. Klavye üzerinde bir touchpad de mevcut. Ramos'un M12 modelini ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunacağı bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/01/ramos-m12-tablet-runs-on-intel-processor/?utm_source=mobilerepublic