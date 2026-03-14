Disney+ Verts ile kısa videolar geliyor

Tam Boyutta Gör Özellikle pandemi ile birlikte video izleme alışkanlığını alt üst eden dikey kaydırmalı videolar ya da dikey kısa videolar, içerik devlerini de adım atmaya zorluyor. Netflix’in ardından Disney+ da kısa video platformunu erişime açtı.

Disney+ Verts nedir?

Disney aslında geçen yıl ESPN uygulamasında Verts adını verdiği Shorts tarzındaki kısa videoları test etmeye başlamıştı. Bu yıl ise Disney+ Verts adıyla asıl içerik platformuna da getirdi. Disney+ Verts platformdaki filmler, animasyonlar ve dizilerden belirli bölümleri kullanıcıya sunacak.

İçerikler dinamik bir algoritma ile en ilgili şekilde kullanıcıya sunulacak. Kullanıcılar beğendikleri içeriklerin ait olduğu filme veya diziye geçiş yapabilecekler. Zaten Disney+ Verts konseptinin amacı da kullanıcıyı daha fazla platformda tutabilmek. Netflix de Ocak ayında Shorts tarzında kısa videoları uygulamaya ekleyeceğini duyurmuştu.

