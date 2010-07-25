Razer, TRON temalı klavye, fare ve fare altlığı hazırladı

17 Aralık'ta vizyona girecek olan Tron: Legacy filmi için meraklı bekleyiş devam ededursun, ünlü komponent üreticisi Razer, Disney ile işbirliğine giderek filmin fanatikleri için hazırladığı oyuncu klavyesi, oyuncu faresi ve fare altlığını duyurdu. Firmanın hazırladığı yeni ekipmanlardan 150 dolar etiket fiyatına sahip olan oyuncu klavyesi, TRON:Legacy filmindeki efektleri hatırlatan arka aydınlatmaya, çıkartılabilir numerik tuş takımına, programlanabilir yüksek hassasiyetli tuşlara ve kulaklık/mikrofon girişlerine sahip.

TRON temalı yeni oyuncu donanımlarından 100 dolar etiket fiyatına sahip olan farenin hem sağ hem de sol el ile kullanıma yatkın olduğu, mavi aydınlatma ile donatıldığı ve 5600 DPI çözünürlüğünde lazer sensör kullandığı belirtiliyor. Klavye gibi yüksek hassasiyetli butonlara sahip olan fare, USB ara birimini kullanıyor ve farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Fare ile birlikte benzer şekilde yüksek hassasiyetli fare kullanımı için TRON temalı fare altığı da lanse eden Razer, altığı yeni fareyle birlikte paket olarak 130$ sunacağını belirtiyor.

Razer, TRON temalı yeni oyuncu donanımlarını son çeyrekte satışa sunacağını açıkladı.