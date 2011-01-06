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Razer'dan "devrimsel" mobil oyun bilgisayarı: Switchblade

8 yıl
66,1b
1
75
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer'dan
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Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün en iddialı isimlerinden birisi olan Razer, ürün gamını yenilikçi hatta firmanın kendi ifadesiyle "devrimsel" ürünlerle zenginleştirmenin planlarını yapıyor. Aylar önce PC oyunculuğu için Nintendo Wii benzeri bir kontrolcü ile gündeme gelen firma, CES 2011'de, mobil oyuncular için hazırladığı sistemini tanıttı.

Razer tarafından Switchblade adı verilen yeni sistem, genel görünümü itibariyle ultra-mobil cihazları hatta bazı elektronik sözleri hatırlatıyor olsa bile farklı bir amaca hizmet ediyor ve çok daha fazlasını sunuyor. 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan cihazın amacı, mobil oyunculukta devrim yaratmak.

Razer'dan
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Minyatüre edilmiş bir netbook görünen cihaz, Intel'in tabletler için hazırladığı Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu kullanıyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen cihaz, kablosuz iletişim için 3G ve WiFi teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. HDMI portu ile görüntüleri monitör veya televizyona aktarabilen cihazın asıl sürprizi ise klavyesinde gizli.

Razer'ın mobil oyuncular için hazırladığı Switchblade'ın en güçlü yanı klavyesi. Firma yaptığı açıklamalarda, mobil oyun sistemlerindeki en temel sorunu, klavye ve fare arabirimlerinin olmayışı olarak ifade ederken Swithable'da farklı bir yol izlediğini belirtiyor. Razer tarafından "sihirli" olarak nitelendirilen klavyedeki her buton, oyunlar için özelleştirilebiliyor.

Hangi butona hangi görevi atadığınız, oynadığınız oyunda semboller ile size gösterebilen uyarlanabilir klavye, bu özelliği ile akıllara Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev'in OLED teknolojili özel klavyesini de getirmiyor değil. Oak Trail platformundaki Z600 serisi grafik birimiyle, WoW gibi pek çok oyunu oynatabilen sistem, 1080p video desteği de sunuyor.

Razer'ın satışa sunmayı planladığı ultra-taşınabilir mobil oyun bilgisayarının ne zaman ve hangi fiyattan sunulacağı ise henüz bilinmiyor.




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1 Avatar
altanbilisim 6 yıl
Videodaki müziğin ismini bilen yokmu
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DH Misafiri 8 yıl
acaba S4 league oyunanırmı
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curufperlit 8 yıl
hayatımda gordugum en gereksiz alet.Windows kullanıyor birde windowsun yeni hangi oyunlarını calıstırcaksa:D



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Muten Roshi 8 yıl
Şekil ve fikir itibariyle güzel fakat oyunlarda pek rahat oynanıbileceğini sanmıyorum
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SerhanUygur 8 yıl
Ya Muhtesem bir fikir ama , Yon tuslarinin OK seklinde olmasi ne kadar mantikli bir Strateji oyununda onu anlamadim... Ama hep su led klavyenin hayalini kurmusumdur... ingilizce klavye oldugunda yerleri degissin harflerin turkce olduunda vs... Shift e basinca harfler buyusun klavye ustunde...
buyu resimleri cikmasi falan muhtesem ama gercekten.
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DgnByz 8 yıl
Dota oynanırken çekilen fotoğraflara baktımda, map gözükmüyor


(Bi dotadır aldı başını gidiyor
)
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ProToneRCi 8 yıl

DgnByz

Dota oynanırken çekilen fotoğraflara baktımda, map gözükmüyor


(Bi dotadır aldı başını gidiyor
)


Abi Dota Oynanmaz Temsili Resimde Razor İle Faresiz SKill atmış gibi gösterilmiş ama inan fareyle bile okadar küçük ekranda DOTA oynanmaz

biri yazmış Ne DOTA oynanır ama diye koptum
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moffaka 8 yıl
Wow skillerini ekrandan değilde klavyeden gördüğünüzü bu sayede ekranınızdaki karmaşayı azalttığınızı düşünün.. Cooldown gereken skilleri ekrana koyar oynarız ne güzel. Fiyatının öyle deli pahalı olacağınıda sanmıyorum.
Son olarak "mobil oyun bilgisayarı" isimli başlık altında "beklentimi karşılamaz" gibi sözler artık baydı. Sanki üzerinde 10 tane fanı olan 20 kg lik kasanızı, monitorunüzü sırtınıza koyup mobil amaçlı kullanıyorsunuz.
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IgorStravinsky 8 yıl
moffaka

Wow skillerini ekrandan değilde klavyeden gördüğünüzü bu sayede ekranınızdaki karmaşayı azalttığınızı düşünün.. Cooldown gereken skilleri ekrana koyar oynarız ne güzel. Fiyatının öyle deli pahalı olacağınıda sanmıyorum.



Son olarak "mobil oyun bilgisayarı" isimli başlık altında "beklentimi karşılamaz" gibi sözler artık baydı. Sanki üzerinde 10 tane fanı olan 20 kg lik kasanızı, monitorunüzü sırtınıza koyup mobil amaçlı kullanıyorsunuz.

Fiyatı ne olursa olsun vergisinin ne olacağı belli. Elektronik ürünlerde vergi o kadar etkilemiyo çünkü ülkeye € üzerinden değil $ üzerinden giriyo ürünler. Hayvan gibi fiyat olmaz diyemiyorum çünkü Razer'ı oyun ekipmanlarıyla görmeye alıştık. Dünya'da eşi olmayan bi platformda ürün çıkardılar. Bunu satabilirler özellikle. Ama donanım bakımından görüldüğü üzere para edicek bişeyi yok.

Tabi "para" kelimesi kişiden kişiye değişiyo orası da var
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xvint343 8 yıl
Diğer tür oyunlar rahat oynanabiliecek mi (fsp simulasyon yarış vb) yoksa sadece online oyunlar için mi (wow vb)
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xvint343 8 yıl
Güzel bir alete benziyor
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DG Chester 8 yıl
cihaz olarak değilde bunu adam gibi bir gamer klavye olarak satsalar peynir ekmek gibi gider valla....
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Ebediyat 8 yıl
Mükemmel olmuş.
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