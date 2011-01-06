Razer'dan "devrimsel" mobil oyun bilgisayarı: Switchblade

Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün en iddialı isimlerinden birisi olan Razer, ürün gamını yenilikçi hatta firmanın kendi ifadesiyle "devrimsel" ürünlerle zenginleştirmenin planlarını yapıyor. Aylar önce PC oyunculuğu için Nintendo Wii benzeri bir kontrolcü ile gündeme gelen firma, CES 2011'de, mobil oyuncular için hazırladığı sistemini tanıttı.

Razer tarafından Switchblade adı verilen yeni sistem, genel görünümü itibariyle ultra-mobil cihazları hatta bazı elektronik sözleri hatırlatıyor olsa bile farklı bir amaca hizmet ediyor ve çok daha fazlasını sunuyor. 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan cihazın amacı, mobil oyunculukta devrim yaratmak.

Minyatüre edilmiş bir netbook görünen cihaz, Intel'in tabletler için hazırladığı Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu kullanıyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen cihaz, kablosuz iletişim için 3G ve WiFi teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. HDMI portu ile görüntüleri monitör veya televizyona aktarabilen cihazın asıl sürprizi ise klavyesinde gizli.

Razer'ın mobil oyuncular için hazırladığı Switchblade'ın en güçlü yanı klavyesi. Firma yaptığı açıklamalarda, mobil oyun sistemlerindeki en temel sorunu, klavye ve fare arabirimlerinin olmayışı olarak ifade ederken Swithable'da farklı bir yol izlediğini belirtiyor. Razer tarafından "sihirli" olarak nitelendirilen klavyedeki her buton, oyunlar için özelleştirilebiliyor.

Hangi butona hangi görevi atadığınız, oynadığınız oyunda semboller ile size gösterebilen uyarlanabilir klavye, bu özelliği ile akıllara Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev'in OLED teknolojili özel klavyesini de getirmiyor değil. Oak Trail platformundaki Z600 serisi grafik birimiyle, WoW gibi pek çok oyunu oynatabilen sistem, 1080p video desteği de sunuyor.

Razer'ın satışa sunmayı planladığı ultra-taşınabilir mobil oyun bilgisayarının ne zaman ve hangi fiyattan sunulacağı ise henüz bilinmiyor.