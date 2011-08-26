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Razer'dan oyunculara yönelik özel tasarımlı dizüstü bilgisayar; Blade

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,3b
1
188
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer'dan oyunculara yönelik özel tasarımlı dizüstü bilgisayar; Blade
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Geçtiğimiz günlerde "PC oyunculuğu ölmedi" sloganıyla yapacağı yeni lansmanın ilk duyurusunu gerçekleştiren Razer, merakla beklenen o lansmanı bugün gerçekleştirdi ve oyuncular için hazırladığı "Blade" isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu.
17.3-inç büyüklüğünde olan ancak buna rağmen sadece 0.88-inçlik (2.24cm) kalınlığı ile sınıfının en ince kasa profillerinden birine sahip olan dizüstü bilgisayar için Razer, "bu sınıftaki diğer bilgisayarlar Desktop Replacement formunda iken biz gerçek anlamda ultra-taşınabilir oyuncu bilgisayarı yaptık" diyor.
Tasarımıyla da farklılaşan dizüstü bilgisayar'da Razer'a özel detaylar bulunuyor. Alüminyumdan imal edilmiş özel kasa tasarımına sahip olan tamamı siyah renkli dizüstü bilgisayarda 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 17.3-inç ekrana yer veriliyor.
Razer'dan oyunculara yönelik özel tasarımlı dizüstü bilgisayar; Blade
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Yeşil arka aydınlatmalı klavyesi ve Razer logolu güç butonu ile dikkat çeken, ayrıca Switchbalde adı verilen ve 10 farklı dinamik uygulanabilir dokunsal butona sahip olan dizüstü bilgisayarda bu butonlar her oyun için özelleştirilebilirken aynı zamanda 800 x 480 piksel çözünürlüğündeki çoklu dokunmatik ekranda oyun içi bilgiler takip edilebiliyor.
Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 2.8GHz'de çalışan Core i7-2640M işlemcisi güç veriyor. 8GB DDR3 belleğin eşlik ettiği sistemde ekran kartı olaraksa GeForce GT 555M'e yer veriliyor. Açıkçası oyuncular için hazırlanan bir sistemde GTX 560M'in daha iyi bir seçenek olacağını düşünmüyor değiliz ancak bu noktada Razer, pil ömrü gibi başka bazı parametreleri de göz önünde bulundurmuş olabilir.
Diğer özellikleri arasında 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk, HD webcam, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0 portu ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen sistemde 60 Watt/saat kapasiteli pil kullanılıyor.
Razer'dan oyunculara yönelik özel tasarımlı dizüstü bilgisayar; Blade
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Razer tarafından "dünyanın ilk gerçek oyun dizüstü bilgisayarı" olarak tanımlanan Blade'in son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde satışa sunulacağı açıklanırkeni yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı ise 2800$ olacak.


 

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zero2900 8 yıl en beğenilen

keremg

300 dolara konsol varken buna 2800 dolar vericem ve pc oyunculuğu ölmeyecek ha?



Sen konsolda ancak merdivenli kenarlara sahip grafiklerinde 2005 oyunlarına benzeyen Battlifield BF3 oynarsın biz bu pc ile 2011 e yakışan BF3 oynarız rahat ol o konsolun 300 doalr olmasının bi sebebi var 5 yıldır aynı donanımla oyun oynuyorsun ;)
keremg300 dolara konsol varken buna 2800 dolar vericem ve pc oyunculuğu ölmeyecek ha?
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5 Yanıt Yanıtla +63
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keremg 8 yıl

zero2900


keremg

300 dolara konsol varken buna 2800 dolar vericem ve pc oyunculuğu ölmeyecek ha?



Sen konsolda ancak merdivenli kenarlara sahip grafiklerinde 2005 oyunlarına benzeyen Battlifield BF3 oynarsın biz bu pc ile 2011 e yakışan BF3 oynarız rahat ol o konsolun 300 doalr olmasının bi sebebi var 5 yıldır aynı donanımla oyun oynuyorsun ;)


Arkadaşım çok sıkı bir pc oyuncusuyum, 22 yaşındayım atariden başka da konsolum olmadı
2800 dolara bir çeşit alienware yapıyorsun sonra bunu yeni bir şeymiş gibi, pc oyunculugunu kurtaracak bir araçmış gibi lanse ediyorsun. Tepkimiz buna
zero2900keremg300 dolara konsol varken buna 2800 dolar vericem ve pc ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Guest-BADE5B8A0 7 yıl
2800$ a ben f/p bir bilgisayar toplar kalan para 3 yıl upgrade mi karşılar
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Microfix 7 yıl
5 milyara PC alcagina git kartal al 3 milyara :)
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drskull 7 yıl
zero2900
keremg 300 dolara konsol varken buna 2800 dolar vericem ve pc oyunculuğu ölmeyecek ha?
Sen konsolda ancak merdivenli kenarlara sahip grafiklerinde 2005 oyunlarına benzeyen Battlifield BF3 oynarsın biz bu pc ile 2011 e yakışan BF3 oynarız rahat ol o konsolun 300 doalr olmasının bi sebebi var 5 yıldır aynı donanımla oyun oynuyorsun ;)

pc oyunculuğu planescape torment, baldur's gate, sanitarium, grim fandango, vampire masquarede gibi oyunlardan sonra öldü. pc oyunculuğu diye bir şey yok artık. donanım, grafik şımarığı gençlerin anlamadığı bir şey sanırım bu, sırf daha iyi grafikle dandik fps oyunlarını oynamak için pcye bir sürü para gömüyorsunuz. yıl 2012 oldu oyunların janrı bile değişti pcye oyun yapılmıyor, konsollar ön planda. eskiden konsola port edilirdi şimdi konsoldan port ediliyor. bf3 gibi sıradan oyunları pc oyunculuğu argümanında kullanmak için liseli olmak lazım. bari ilk crysis örneği vereydin.
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nosfecagri 7 yıl drskull
drskull

zero2900

keremg 300 dolara konsol varken buna 2800 dolar vericem ve pc oyunculuğu ölmeyecek ha?
Sen konsolda ancak merdivenli kenarlara sahip grafiklerinde 2005 oyunlarına benzeyen Battlifield BF3 oynarsın biz bu pc ile 2011 e yakışan BF3 oynarız rahat ol o konsolun 300 doalr olmasının bi sebebi var 5 yıldır aynı donanımla oyun oynuyorsun ;)


pc oyunculuğu planescape torment, baldur's gate, sanitarium, grim fandango, vampire masquarede gibi oyunlardan sonra öldü. pc oyunculuğu diye bir şey yok artık. donanım, grafik şımarığı gençlerin anlamadığı bir şey sanırım bu, sırf daha iyi grafikle dandik fps oyunlarını oynamak için pcye bir sürü para gömüyorsunuz. yıl 2012 oldu oyunların janrı bile değişti pcye oyun yapılmıyor, konsollar ön planda. eskiden konsola port edilirdi şimdi konsoldan port ediliyor. bf3 gibi sıradan oyunları pc oyunculuğu argümanında kullanmak için liseli olmak lazım. bari ilk crysis örneği vereydin.

Obaaa damardan girmişsiniz; yalnız Tormentci Baldurcu bir zombi olarak ben mesela Total War serisi mesela Starcraft mesela Diablo için bile olsa PC oyunculuğunun ölmediği kanaatindeyim. Ama mesela Skyrim 3 boyutlu grafikli çok hoş iyi güzel ama bırakın Baldur's gate i, Icewind Dale tadı bile alamadım o derece kötü geldi veya biz yaşlandık...

Tabi ki şu da var 300 liralık ekran kartım saydığım tüm oyunları olabilecek en iyi şekilde oynatıyor. Yani evet 1200 TL ye ekran kartı çıkması biraz gereksiz geliyor ama onu da alan alıyor işte, inşallah o kartların kapasitesini kullanacak oyunlar da gelirler.
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burukan 7 yıl
Tasarımdan (şeklinden) daha çok donanımına özen göstermiş olsalardı o fiyatı hak edebileceğini düşünürdüm..
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Akbaba89 7 yıl
Toplama notebook yapılsa,hepsinin pabucu dama.Adamlar OEM satmıyorlar ki
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ControlYourDream 7 yıl
Razer , hersey iyi güzel de .

GT555M ayıp olmamış mı ilkleri yaşatacak bir oyun laptopuna ? GTX580M koysaydın şu laptopa belki Alienware serisi ile yarışabilirdin .

2800 $ fiyatı var bir de
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gamblerbarbo 7 yıl
ince bilgisayar istiyorsan macbook prolari oneriririm,eger performans istiyorsan n53-n55 serisi derim sonucta bundaki ekran karti onlarda da var. eger cok buyuk dersen alienware m14x var onun gpu da ayni. kisaca bence cok mantikli degil sonucta arada kaliyor. git pasa pasa bir netbook/ucuz notebook al bide kasaya gom parayi cik git yaa


@Serseri gezgin

ayni dusunuyoruz cok gereksiz ucuz olsa rekabetci bir fiyati olsa alan olabilir ama 2800$ne ya?
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Avionics 7 yıl
maryoyu açar mı bu laptop
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flopy 7 yıl
cidden alınası var bu laptopun fakat biraz tuzlu:S
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Dark Territory 7 yıl
Para tuzağı bunlar hep
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I need $ 7 yıl
Bu aleti alırım ısı değerleri 100 derecelere çıkar kapanır alet yarım saat sonra bende katil olurum heralde.
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haydar93 7 yıl
Bu arada Razer'in sitesine gore harddisk 256 gb sata-III olarak degistirilmis ki guzel bir haber... Ama bence yine de ekran karti biraz dusuk kaliyor.. Eger cikarmada daha da gecikirlerse onu da arttirabilirler diye dusunuyorum :D
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majesthion 7 yıl
Ekran kartı gtx560m olsaymış iyi olurmuşta 555m çok düşük. 2800$ lık bi pc için. Yani bunu sony yapsa toshiba yapsa birşey demem de razer diyoruz hardcore gamer diyoruz yakışmadı razera.
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