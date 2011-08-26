Razer'dan oyunculara yönelik özel tasarımlı dizüstü bilgisayar; Blade

Geçtiğimiz günlerde "PC oyunculuğu ölmedi" sloganıyla yapacağı yeni lansmanın ilk duyurusunu gerçekleştiren Razer, merakla beklenen o lansmanı bugün gerçekleştirdi ve oyuncular için hazırladığı "Blade" isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu.

17.3-inç büyüklüğünde olan ancak buna rağmen sadece 0.88-inçlik (2.24cm) kalınlığı ile sınıfının en ince kasa profillerinden birine sahip olan dizüstü bilgisayar için Razer, "bu sınıftaki diğer bilgisayarlar Desktop Replacement formunda iken biz gerçek anlamda ultra-taşınabilir oyuncu bilgisayarı yaptık" diyor.

Tasarımıyla da farklılaşan dizüstü bilgisayar'da Razer'a özel detaylar bulunuyor. Alüminyumdan imal edilmiş özel kasa tasarımına sahip olan tamamı siyah renkli dizüstü bilgisayarda 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 17.3-inç ekrana yer veriliyor.

Yeşil arka aydınlatmalı klavyesi ve Razer logolu güç butonu ile dikkat çeken, ayrıca Switchbalde adı verilen ve 10 farklı dinamik uygulanabilir dokunsal butona sahip olan dizüstü bilgisayarda bu butonlar her oyun için özelleştirilebilirken aynı zamanda 800 x 480 piksel çözünürlüğündeki çoklu dokunmatik ekranda oyun içi bilgiler takip edilebiliyor.

Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 2.8GHz'de çalışan Core i7-2640M işlemcisi güç veriyor. 8GB DDR3 belleğin eşlik ettiği sistemde ekran kartı olaraksa GeForce GT 555M'e yer veriliyor. Açıkçası oyuncular için hazırlanan bir sistemde GTX 560M'in daha iyi bir seçenek olacağını düşünmüyor değiliz ancak bu noktada Razer, pil ömrü gibi başka bazı parametreleri de göz önünde bulundurmuş olabilir.

Diğer özellikleri arasında 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk, HD webcam, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0 portu ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen sistemde 60 Watt/saat kapasiteli pil kullanılıyor.

Razer tarafından "dünyanın ilk gerçek oyun dizüstü bilgisayarı" olarak tanımlanan Blade'in son çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde satışa sunulacağı açıklanırkeni yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı ise 2800$ olacak.





