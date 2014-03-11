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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Remote, GarageBand, Logic Remote ve Podcast güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,1b
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2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Remote, GarageBand, Logic Remote ve Podcast güncellendi
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Dün iOS 7.1’i yayınlayarak büyük bekleyişe son veren Apple, App Store’daki uygulamalarında da önemli güncellemeler yaptı.

Uygulamaların güncellemeleriyle ilgili bilgiler şöyle:

Remote

  • Apple TV’deki iTunes Radio’yu kontrol edebilmek
  • Uygulama üzerinden satın alınanlara göz atabilmek ve onları Apple TV’de oynatabilmek
  • Diğer hata gidermeleri ve stabilite iyileştirmeleri

GarageBand

  • Çeşitli hata giderlemeleri ve stabilite iyileştirmeleri

LogicRemote

  • Yeni akış çizgisi tasaımı
  • Dokunmalı enstrümanlar için yeni ölçeklendirme seçenekleri eklendi

Podcasts

  • iOS 7.1’de kilit ekranında 15 saniye atla tuşunun kaybolmasına neden olabilen sorun çözüldü
  • Uygulamaların App Store’daki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

GarageBand - Apple

Remote - Apple

Podcasts - Apple

Logic Remote - Apple


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people are strange 5 yıl Apple Specialist
Apple-Apple

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