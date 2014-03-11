Remote, GarageBand, Logic Remote ve Podcast güncellendi

Haber Editörü
Dün iOS 7.1’i yayınlayarak büyük bekleyişe son veren Apple, App Store’daki uygulamalarında da önemli güncellemeler yaptı.
Uygulamaların güncellemeleriyle ilgili bilgiler şöyle:
Remote
- Apple TV’deki iTunes Radio’yu kontrol edebilmek
- Uygulama üzerinden satın alınanlara göz atabilmek ve onları Apple TV’de oynatabilmek
- Diğer hata gidermeleri ve stabilite iyileştirmeleri
GarageBand
- Çeşitli hata giderlemeleri ve stabilite iyileştirmeleri
LogicRemote
- Yeni akış çizgisi tasaımı
- Dokunmalı enstrümanlar için yeni ölçeklendirme seçenekleri eklendi
Podcasts
- iOS 7.1’de kilit ekranında 15 saniye atla tuşunun kaybolmasına neden olabilen sorun çözüldü
- Uygulamaların App Store’daki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
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