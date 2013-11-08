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Resmi: Star Wars Episode VII, 18 Aralık 2015'te vizyona giriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi: Star Wars Episode VII, 18 Aralık 2015'te vizyona giriyor
Bir süre önce Lucasfilm'i satın alan Disney, Star Wars serisini yeni filmler ile hayata döndüreceğini açıklamıştı. Arka arkaya gelen çeşitli haberler ve çelişkili bilgiler sonrasında beklenen açıklama Disney tarafından yapıldı ve Star Wars Episode VII'nin 18 Aralık 2015 tarihinde beyaz perde ile buluşacağı duyuruldu.
Star Wars tutkunlarının bir yıl sonra kavuşacağı yeni filmin arkasında, Hollywood'un son dönemdeki en başarılı isimlerinden J.J. Abrams bulunuyor. Özellikle Lost serisi ile ün yapan ve ardından pek çok başarılı işe imza atan Abrams, son olarak Star Trek serisi filmleriyle adından söz ettirmişti. Yönetmen koltuğunda oturan ayrıca filmin yapımcılarından biri olan Abrams, senaryo yazımını da Raiders of the Lost Ark, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmlerinin senaristi Lawrence Kasdan ile paylaşıyor. 
Filmin kesinleşmiş oyuncu kadrosu açıklanmazken, serinin babası George Lucas, Mart ayındaki açıklamasında, yeni filmler için Mark Hamill, Harrison Ford, ve Carrie Fishe gibi adı Star Wars serisi ile özdeşleşen oyuncularla görüşme halinde olunduğunu ve son aşamaya gelindiğini belirtmişti. Star Wars serisinin marka gücünden faydalanmak isteyen Disney, birden çok filmi arka arkaya ekranlara getirmeyi planlarken, ayrıca TV serisi ve animasyon gibi farklı yapımların da zamanla ortaya çıkması bekleniyor. 

http://starwars.com/news/star-wars-episode-vii-to-open-december-18-2015.html Yorum Yaz
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$developer; 6 yıl en beğenilen
2622110012
eskisi neydi ki yenisi bir şey olsun balon bir film

Yanlış film izledin sanırım.
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AdamsınDrogba 6 yıl 2622110012
2622110012
eskisi neydi ki yenisi bir şey olsun balon bir film

Sen neydin ki böyle bir yorum atıyorsun?
2 Yanıt Yanıtla +13
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sertacarslan 6 yıl
Johan Hegg
Para için ne yapacaklarını şaşırdılar. illaha herşeyin içine edecekler. lanet olsun.

Sen ilk altı bölümün hayır için çekildiğini mi düşünüyorsun?
Johan HeggPara için ne yapacaklarını şaşırdılar. illaha herşeyin içine edecekler. lanet olsun.Sen ilk altı bölümün hayır için çekildi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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KalemKolik 4 yıl
Karanlık bir atmosfere sahip olsunda.
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Target Human 4 yıl
6. filmin devamı olarak çekilecekse, usta yoda, obi van kenobi , darth vader, diğer jedi şövalyeleri yok. Büyük eksik bunlar. Umarım luk skaywalkeri de eski filmlerdeki gibi karizma yoksunu biri canlandırmaz.
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winterland 4 yıl
disneye j.j ye rağmen bekleyip göreceğiz. sith lordlarını daha çok görmek umuduyla
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1998Özge_SaoPaulo 4 yıl
18.yaş günüme denk gelmiş filimin çıkış tarihi
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spymole 6 yıl
Star wars isminden faydalanmak isteyipte film yapan ustelik birde disney olunca o muhtesem serilerin uzerine kara bulut cekilecek vallahi. Hersey zamaninda guzel film gayet guzel bir sonla bitti kafalarda soru isaretide kalmadi bunu para icin gereksiz yere uzatmanin manasi yok bence. Ayrica birde 3D olursa hic izlenmez.
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gurkanse 6 yıl
bi bitmediniz be!
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Ragnarok. 6 yıl
Darth Vader olursa izlerim
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Rubisco 6 yıl
Mark Hamil'i Star Citizen'de de oynatmayı başarsaları çok güzel olurdu.
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ulmel 6 yıl
ahahaha . yorumlar bomba olmuş.

güzel yaparlar bence. usta yoda'nın tayfasının yaşayacağı olaylar anlatırsa ilgi çeker feci
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Gwynbleidd. 6 yıl
Valla beğenenlere gerçekten saygı duyuyorum ama ne yaptıysam olmadı izleyemiyorum bu filmi bana sıkıcı geliyor.normalde severim bilimkurgu filmlerini ama bilemedim.genelde bir çok espri olsun ti ye alma olsun bu film ile ilgili oluyor malesef esprileri kaçırıyorum.aslında sırf bu yüzden de izlemek istiyorum.
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Özgü® 6 yıl
Seri eski tarihi konu alırsa tadından yenmez. Yok 6 nın devamı olursa guzel olmaz bence.
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DeepNote 6 yıl
İçimde kelebekler uçuştu ne diyeyim. Lord of the rings'i hem okumayı hem izlemeyi başardım. Tüm Star Wars serisi Dvd olarak elimde ( 2 set aldım birinin başına bir şey gelirse diye), Harry potter ha keza hem filmleri izlendi hem kitapları okundu. Şu zamana kadar tüm X-men serisi hatmedildi. Şimdi de ömrüm vefa ederse Star Wars evreninden bir kaç bölüm daha izleme şerefine nail olacağım. Eh sonrasında ölsem de olur zaten.
Yalnız bir dakika daha Silmarillion'un filmi çekilmedi?? Gerçi onu da çekecek babayiğit yok,salla. Evet ölsem de gam yemem son kararım
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Master_Evil 6 yıl
inş mahvetmezler efsaneyi
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