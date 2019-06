Resmi: Star Wars Episode VII, 18 Aralık 2015'te vizyona giriyor

Bir süre önce Lucasfilm'i satın alan Disney, Star Wars serisini yeni filmler ile hayata döndüreceğini açıklamıştı. Arka arkaya gelen çeşitli haberler ve çelişkili bilgiler sonrasında beklenen açıklama Disney tarafından yapıldı ve Star Wars Episode VII'nin 18 Aralık 2015 tarihinde beyaz perde ile buluşacağı duyuruldu.

Star Wars tutkunlarının bir yıl sonra kavuşacağı yeni filmin arkasında, Hollywood'un son dönemdeki en başarılı isimlerinden J.J. Abrams bulunuyor. Özellikle Lost serisi ile ün yapan ve ardından pek çok başarılı işe imza atan Abrams, son olarak Star Trek serisi filmleriyle adından söz ettirmişti. Yönetmen koltuğunda oturan ayrıca filmin yapımcılarından biri olan Abrams, senaryo yazımını da Raiders of the Lost Ark, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmlerinin senaristi Lawrence Kasdan ile paylaşıyor.

Filmin kesinleşmiş oyuncu kadrosu açıklanmazken, serinin babası George Lucas, Mart ayındaki açıklamasında, yeni filmler için Mark Hamill, Harrison Ford, ve Carrie Fishe gibi adı Star Wars serisi ile özdeşleşen oyuncularla görüşme halinde olunduğunu ve son aşamaya gelindiğini belirtmişti. Star Wars serisinin marka gücünden faydalanmak isteyen Disney, birden çok filmi arka arkaya ekranlara getirmeyi planlarken, ayrıca TV serisi ve animasyon gibi farklı yapımların da zamanla ortaya çıkması bekleniyor.

