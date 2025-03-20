Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Mandalorian & Grogu'nun bütçesi diğer Star Wars filmleri kadar yüksek olmayacak

    Merakla beklenen The Mandaloian & Grogu hakkında ortaya çıkan yeni detaylar, Mandalorian filminin bütçesinin diğer Star Wars filmleri kadar yüksek olmayacağını gösteriyor.
    The Mandalorian & Grogu Tam Boyutta Gör
    Son üçlemenin ardından bir süre sinemalardan uzak kalan Star Wars serisi, önümüzdeki yıl The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönecek. The Mandalorian dizisinin devamı niteliğindeki film, 22 Mayıs 2026'da gösterime girecek.

    Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian & Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmıştı. Ancak gelen son bilgiler, buna rağmen filmin bütçesinin diğer Star Wars filmlerinden çok daha düşük olacağını gösteriyor.

    The Mandalorian & Grogu'nun Bütçesi Yaklaşık 166 Milyon Dolar

    Collider'ın haberine göre Mandalorian filminin bütçesi yaklaşık 166.4 milyon dolar. Bu da filmin Star Wars: The Rise of Skywalker'ın yarısından bile azbütçeyle çekildiği anlamına geliyor. Zira The Rise of Skywalker'ın prodüksiyon bütçesi 416 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Son dönemde çıkan Star Wars filmlerinin açıklanan bütçeleri şöyle:

    • Star Wars: The Force Awakens – 306 milyon dolar
    • Rogue One: A Star Wars Story – 232 milyon dolar
    • Star Wars: The Last Jedi – 300 milyon dolar
    • Solo: A Star Wars Story – 271 milyon dolar
    • Star Wars: The Rise of Skywalker – 416 milyon dolar

    The Mandalorian & Grogu'nun bütçesiyle diğer Star Wars filmleri arasında böylesine büyük bir fark olmasını açıklayacak birkaç ihtimal var. Bunlardan ilki The Mandalorian & Grogu'nun diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha küçük ölçekli bir yapım olması ki eğer bu doğruysa filmin uzatılmış bir Mandalorian bölümü olmasından korkan Star Wars hayranlarının endişeleri haklı çıkacak demektir. Ama illa öyle olması gerekmiyor. Çünkü bütçenin 166 milyonda kalmış olmasının bir diğer olası açıklaması da işin başında Jon Favreau'nun olması. Daha önce Iron Man ve The Jungle Book gibi büyük bütçeli filmlere imza atan Favreau, bütçeyi iyi kullanmasıyla tanınan bir yönetmen.

    Üçüncü ve daha alternatif bir açıklama ise Disney'in filmin bütçesi konusunda dürüst davranmıyor olabileceği ihtimali. Çünkü son dönemde buna çok fazla şahit olduk. Son dönemde çıkan pek çok Marvel filminin açıklanan bütçesi sonradan yanlış çıktı. Gerçek rakamlar bu filmler çıktıktan aylar, hatta yıllar sonra finansal raporlar yayınlandığında ortaya çıktı. Bu yüzden şimdi The Mandalorian filmi için de benzer bir durum söz konusu olabilir. Ama bugün itibarıyla gördüğümüz şu ki The Mandaloian & Grogu diğer Star Wars filmlerinden çok daha düşük bütçeyle çekilmiş bir film olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    90 gün dolmadan hat taşıma cezası askerlik kilo sınırı opel corsa yakıt tüketimi kombide bar yükselmesi tehlikeli midir nfs underground 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum