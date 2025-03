The Mandalorian & Grogu'nun bütçesi diğer Star Wars filmleri kadar yüksek olmayacak

Tam Boyutta Gör Son üçlemenin ardından bir süre sinemalardan uzak kalan Star Wars serisi, önümüzdeki yıl The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönecek. The Mandalorian dizisinin devamı niteliğindeki film, 22 Mayıs 2026'da gösterime girecek.

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian & Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmıştı. Ancak gelen son bilgiler, buna rağmen filmin bütçesinin diğer Star Wars filmlerinden çok daha düşük olacağını gösteriyor.

The Mandalorian & Grogu'nun Bütçesi Yaklaşık 166 Milyon Dolar

Collider'ın haberine göre Mandalorian filminin bütçesi yaklaşık 166.4 milyon dolar. Bu da filmin Star Wars: The Rise of Skywalker'ın yarısından bile azbütçeyle çekildiği anlamına geliyor. Zira The Rise of Skywalker'ın prodüksiyon bütçesi 416 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Son dönemde çıkan Star Wars filmlerinin açıklanan bütçeleri şöyle:

Star Wars: The Force Awakens – 306 milyon dolar

Rogue One: A Star Wars Story – 232 milyon dolar

Star Wars: The Last Jedi – 300 milyon dolar

Solo: A Star Wars Story – 271 milyon dolar

Star Wars: The Rise of Skywalker – 416 milyon dolar

The Mandalorian & Grogu'nun bütçesiyle diğer Star Wars filmleri arasında böylesine büyük bir fark olmasını açıklayacak birkaç ihtimal var. Bunlardan ilki The Mandalorian & Grogu'nun diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha küçük ölçekli bir yapım olması ki eğer bu doğruysa filmin uzatılmış bir Mandalorian bölümü olmasından korkan Star Wars hayranlarının endişeleri haklı çıkacak demektir. Ama illa öyle olması gerekmiyor. Çünkü bütçenin 166 milyonda kalmış olmasının bir diğer olası açıklaması da işin başında Jon Favreau'nun olması. Daha önce Iron Man ve The Jungle Book gibi büyük bütçeli filmlere imza atan Favreau, bütçeyi iyi kullanmasıyla tanınan bir yönetmen.

Üçüncü ve daha alternatif bir açıklama ise Disney'in filmin bütçesi konusunda dürüst davranmıyor olabileceği ihtimali. Çünkü son dönemde buna çok fazla şahit olduk. Son dönemde çıkan pek çok Marvel filminin açıklanan bütçesi sonradan yanlış çıktı. Gerçek rakamlar bu filmler çıktıktan aylar, hatta yıllar sonra finansal raporlar yayınlandığında ortaya çıktı. Bu yüzden şimdi The Mandalorian filmi için de benzer bir durum söz konusu olabilir. Ama bugün itibarıyla gördüğümüz şu ki The Mandaloian & Grogu diğer Star Wars filmlerinden çok daha düşük bütçeyle çekilmiş bir film olacak.

