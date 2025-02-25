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    Star Wars hayranlarının istediği oluyor; Lucasfilm'de değişim kapıda

    Star Wars serisinin son yıllardaki hâlinden hiç memnun olmayan Star Wars hayranları sonunda isteklerine kavuşuyorlar. Lucasfilm yönetiminde köklü değişimler yaşanacak.   
    Lucasfim Star Wars Tam Boyutta Gör
    George Lucas, 2012 yılında Star Wars serisini ve yapım şirketi Lucasfilm'i Disney'e satarken, bu yeni dönemde Lucasfilm'i yönetmesi için Kathleen Kennedy'yi kendi elleriyle seçmişti. Daha önce hem Lucas'la hem de Steven Spielberg'le çok sayıda filme imza atan Kathleen Kennedy, bu konuda güven veren son derece başarılı bir yapımcıydı. Ancak günün sonunda ortaya çıkan sonuç tam bir felaket oldu.

    Kathleen Kennedy öncülüğünde hazırlanan yeni Star Wars üçlemesi koca bir hayal kırıklığına dönüşürken, ona eşlik eden spin-off filmleri de beklenen etkiyi yaratmadı. TV tarafında The Mandalorian ile başarı yakalandı ama sonrasında gelen Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba-Fett, The Acolyte gibi başarısız işler, onun başarısını da gölgeledi. Ama tüm bunlardan daha önemlisi, Kathleen Kennedy yönetimindeki Lucasfilm'in Star Wars hayranlarını küstürmesi, hatta düşman edinmesi oldu.

    Kathleen Kennedy, Lucasfilm'den Ayrılıyor

    Hayran kitlesi ile Lucasfilm arasında oluşan bu toksik ilişki, artık Star Wars markasına da zarar vermeye başlamıştı. Bu yüzden pek çok kişi Kathleen Kennedy'nin Lucasfilm'ten ayrılması gerektiğine inanıyordu. Hayran kitlesi içinde de bunu talep eden ciddi bir kitle vardı. Tüm bunlara rağmen Kathleen Kennedy uzunca bir süre Lucasfilm'in başında kaldı ama görünen o ki artık bu dönemin sonuna yaklaşıyoruz.

    Kathleen Kennedy önümüzdeki yıl Lucasfilm'in başından ayrılacak. Kennedy 2025'te emekli olacağını şimdiden çalışanlarıyla paylaşmış. 

    Kennedy'nin yerine kimin geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Daha önce bu pozisyon için Jon Favreau ve Dave Filoni isimleri geçmişti. Ayrıca Marvel'ın başındaki isim olan Kevin Feige'nin de Star Wars serisine özel bir düşkünlüğü olduğu biliniyor. Bu yüzden bu üç isimden birinin Kathleen Kennedy'nin yerini alması sürpriz olmaz. Ama tabii Disney tamamen farklı bir isme de yönelebilir.

    Kaynakça https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/star-wars-kathleen-kennedy-lucasfilm-1235282440/ https://puck.news/kathleen-kennedy-to-step-down-at-lucasfilm/
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    X
    xsw 4 gün önce

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