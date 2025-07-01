Obi-Wan Kenobi dizisi 2. sezonla geri dönebilir

Tam Boyutta Gör 2022 yılında Disney+'ta yayınlanan Obi-Wan Kenobi dizisi, kağıt üstünde çekilebilecek en heyecan verici Star Wars dizilerinden biri gibi görünüyordu. Neticede hikâyenin merkezinde Obi-Wan gibi sevilen bir karakter olacakti ve bu rolde bir kez daha Ewan McGregor'u izleyecektik. Bu yüzden bu projeden beklentiler yüksekti. Ancak günün sonunda ortaya çıkan sonuç hiç de beklendiği gibi olmadı. Son derece kötü yorumlar alan Obi-Wan Kenobi, izlenme rakamlarıyla da Disney+'ın beklentilerini karşılayamadı.

Obi-Wan Kenobi 2. Sezon İçin Hazırlıklara Başlandığı İddia Ediliyor

Bu ikisini birlikte ele alınca Obi-Wan Kenobi dizisi için yolun sonuna gelindiği düşünülüyordu. Ancak Disney bu konuda herkesi şaşırtacak bir hamle yapabilir. Çünkü gelen son haberler Obi-Wan Kenobi'nin 2. sezonla geri döneceğine işaret ediyor. Hollywood içinden bilgi sızdıran isimlerden biri olan Daniel Richtman, Obi-Wan Kenobi dizisinin 2. sezonu için hazırlıklara başlandığını söylüyor.

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Lucasfilm'in Obi-Wan Kenobi'ye ikinci bir şans vermek istemesinin başlıca sebebinin son dönemde üst üste yaşadığı hayal kırıklıkları olduğu düşünülüyor. The Acolyte ve Skeleton Crew gibi dizilerden de istediğini alamayan Lucasfilm, bunlarla kıyaslandığında o kadar da kötü performans sergilemeyen Obi-Wan Kenobi'yi yeniden gündemine aldı. Çünkü The Acolyte ve Skeleton Crew gibi dizilerin aksine Obi-Wan Kenobi'nin en azından isim tanınırlığı var. Bu da izleyicilerin 2. sezona bir şans daha vermesini sağlayabilir. Özellikle de hikâye ilk sezonun doğrudan devamı niteliğinde olmazsa.

Disney henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Ewan McGregor geçtiğimiz yıl katıldığı bir panelde, Disney'in 2. sezon için farklı fikirler üzerinde çalıştığını söylemişti. Bu son söylentiyle birlikte o açıklama da daha çok anlam kazanmış oldu.

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