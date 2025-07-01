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    Disney, Indiana Jones serisini sıfırlayıp tekrar başlatmayı planlıyor

    Indiana Jones'un devam filmlerinden istediğini alamayan Disney, bu kez reboot yoluna gidiyor. Stüdyonun bu sevilen seriyi sıfırlayıp yeni bir seri başlatma niyetinde olduğu konuşuluyor.

    Indiana Jones Tam Boyutta Gör
    Elindeki en kıymeti serilerden biri olan Indiana Jones'u yeniden canlandırmak isteyen Disney, neredeyse 300 milyon dolar bütçe ayırdığı Indiana Jones and the Dial of Destiny'nin bunu başaracağına inanıyordu. Ancak 2023 yılında izleyici ile buluşan film tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Genel olarak olumsuz yorumlar alan film, mali olarak da Disney'i büyük zarara uğrattı.

    Bu son hayal kırıklığının ardından Indiana Jones serisinin miadını doldurduğu düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Disney bu seriden o kadar kolay vazgeçmeyecek.

    Disney, Indiana Jones Serisini Sıfırlayıp Yeniden Başlatacak

    Disney ile ilgili sızıntılarıyla tanınan The Disinsider'ın aktardığı bilgilere göre Disney şimdi de reboot yoluna gitmeyi planlıyor. Stüdyonun bir iki yıl ara verdilten sonra bu seriyi tamamen sıfırlayacağı ve yepyeni bir Indiana Jones serisi başlatacağı belirtiliyor. Böylece, Harrison Ford ile özdeşleşen Indiana Jones rolü de daha genç bir oyuncu devredilecek.

    Indiana Jones serisinin genç bir oyuncuyla reboot'lanması aslında Indiana Jones and the Dial of Destiny çekilmeden önce de gündemdeydi. Ancak Disney günün sonunda tercihini bir devam filminden yana kullandı. O karar beklenen sonucu vermeyince ibre yeniden reboot'a dönmüş gibi görünüyor.

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