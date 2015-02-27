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RIKEN ile Sumitomo Riko şirketleri, yeni bir ayı görünümlü deneysel bakım robotu geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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RIKEN ile Sumitomo Riko şirketleri, yeni bir ayı görünümlü deneysel bakım robotu geliştirdi
Dünyanın yaşlı nüfus yüzdesi en yüksek ülkelerinden Japonya, gelecek de oluşabilecek kişisel bakım sorunlarına karşın önlemler almaya ve farklı teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Honda gibi devlerin dahi birçok teknoloji hazırladığı bu alanda karşımıza çıkan son robot birimi, ayı görünümüne rağmen belirtildiği kadarıyla oldukça yumuşak görev yapıyor.
Yaşından dolayı hareket edemez hale gelenler ya da oluşmuş bir sakatlıktan dolayı hareket kabiliyeti kısıtlanan kişiler hedef alınarak RIKEN ile Sumitomo Riko şirketleri tarafından hazırlanan deneysel robot ROBEAR, temel olarak hastaların yataklarından tekerlekli sandalyeye taşınması ya da hastalara ayağa kalkabilmek adına destek olabilme görevleriyle geliştiriliyor. RIKEN'ın 2009 yılında tanıttığı benzer amaçlı RIBA robotunun yeni jenerasyonu olarak karşımıza çıkan ROBEAR, yerine geldiği modelin 230 kg'lık ağırlığını 140 kg seviyesine çekiyor ve yine belirtildiği kadarıyla eskiye oranla ufalan gövdesiyle dar alanlarda daha iyi bir alternatif ortaya koyuyor. Oldukça düşük dişli oranıyla eklemleri çok daha hızlı ve duyarlı çalışan robot modeli, taşıdığı geribildirim mekanizması ve üç ayrı sensör sistemiyle de büyük önem taşıyan yumuşak hareketlerini etkili bir şekilde yerine getirebiliyor.
Yaşlı nüfusun artışına doğru orantılı olarak bakım personeli artışı yaşanmayan ülke için büyük önem arz eden ROBEAR ve benzer robot sistemleri, daha pratik versiyonlar üretilmesi amacıyla geliştirilmeye devam ediyor.
 
RIKEN ile Sumitomo Riko şirketleri, yeni bir ayı görünümlü deneysel bakım robotu geliştirdi

http://www.riken.jp/en/pr/press/2015/20150223_2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Şaka maka çok şirin la


Fiyatı ne olur acaba, alıp tekmelemek isterim
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einhander 4 yıl
baymax ın ilkel versıyonu
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