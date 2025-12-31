Giriş
    Golf arabası kadar küçük: İşte 7 bin dolarlık elektrikli araç mibot

    Yaklaşık 7.000 dolarlık fiyatı ve ultra kompakt boyutlarıyla mibot, Japonya’da teslimatlara başladı. Şehir içi odaklı minik elektrikli araç, uygun maliyetiyle şimdiden dikkat çekiyor.

    Golf arabası kadar küçük: 7 bin dolarlık elektrikli araç mibot Tam Boyutta Gör
    Japonya’da elektrikli araçlara ilgi sınırlı. Ancak ülkede yaygın olan küçük “kei car” sınıfı, yeni bir oyuncu ile hareketleniyor. KG Motors’un geliştirdiği yaklaşık 7.000 dolarlık mini elektrikli araç mibot, ilk teslimatlarına başladı ve şimdiden yoğun ilgi görüyor.

    KG Motors, 30 Aralık 2025’te ilk mibot’un sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Şirket, aracın hâlâ “ön üretim” aşamasında olduğunu belirtmesine rağmen, seri üretim versiyonuyla aynı kalite standartlarında teslim edildiğinin altını çiziyor. Tam ölçekli üretimin Nisan 2026’da başlaması planlanıyor; o zamana kadar sınırlı sayıda teslimat yapılacak.

    Japonya denildiğinde akla gelen kompakt “kei” otomobiller, ülkedeki yeni araç satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Buna rağmen pazarın lideri Honda N-Box hâlâ içten yanmalı motor kullanıyor. Honda’nın, BYD’nin yakında çıkacak “Racco” modeliyle rekabet etmek için elektrikli bir N-Box üzerinde çalıştığı biliniyor; ancak modelin 2027’den önce gelmesi beklenmiyor. Bu boşluğu ise şimdilik mibot dolduruyor.

    Şehir içi kullanım için birebir

    Golf arabası kadar küçük: 7 bin dolarlık elektrikli araç mibot Tam Boyutta Gör
    Yalnızca 2.490 mm uzunluğa sahip mibot, boyutlarıyla adeta bir golf arabasını andırıyor. Ancak KG Motors, şehir içi kullanımda ondan çok daha fazlasını vadettiğini söylüyor. Hafif yapısı sayesinde düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleriyle öne çıkıyor.

    mibot, 100 km’ye kadar menzil sunuyor. Bu rakam, 300+ kilometrelik menziller sunan elektrikli otomobillerle kıyaslandığında düşük görünse de günlük şehir içi ulaşım için yeterli kabul ediliyor. Tek koltuklu olarak tasarlanan aracın içi oldukça kullanışlı. Ayrıca OTA (uzaktan yazılım) güncellemeleri sayesinde araç zaman içinde yeni özellikler kazanacak.

    Golf arabası kadar küçük: 7 bin dolarlık elektrikli araç mibot Tam Boyutta Gör
    Siparişler geçtiğimiz sonbaharda açıldı ve ilk ayda 1.000’in üzerinde başvuru geldi. Mayıs ayına gelindiğinde toplam sipariş sayısı 2.250’yi aşarak, Mart 2027’ye kadar teslim edilmesi planlanan 3.300 araç hedefinin yarısından fazlasına ulaştı.
