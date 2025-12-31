Golf arabası kadar küçük: İşte 7 bin dolarlık elektrikli araç mibot

KG Motors, 30 Aralık 2025’te ilk mibot’un sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Şirket, aracın hâlâ “ön üretim” aşamasında olduğunu belirtmesine rağmen, seri üretim versiyonuyla aynı kalite standartlarında teslim edildiğinin altını çiziyor. Tam ölçekli üretimin Nisan 2026’da başlaması planlanıyor; o zamana kadar sınırlı sayıda teslimat yapılacak.
Japonya denildiğinde akla gelen kompakt “kei” otomobiller, ülkedeki yeni araç satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Buna rağmen pazarın lideri Honda N-Box hâlâ içten yanmalı motor kullanıyor. Honda’nın, BYD’nin yakında çıkacak “Racco” modeliyle rekabet etmek için elektrikli bir N-Box üzerinde çalıştığı biliniyor; ancak modelin 2027’den önce gelmesi beklenmiyor. Bu boşluğu ise şimdilik mibot dolduruyor.
Şehir içi kullanım için birebir
mibot, 100 km'ye kadar menzil sunuyor. Bu rakam, 300+ kilometrelik menziller sunan elektrikli otomobillerle kıyaslandığında düşük görünse de günlük şehir içi ulaşım için yeterli kabul ediliyor. Tek koltuklu olarak tasarlanan aracın içi oldukça kullanışlı. Ayrıca OTA (uzaktan yazılım) güncellemeleri sayesinde araç zaman içinde yeni özellikler kazanacak.